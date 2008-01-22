ELUVEITIE: in arrivo il nuovo singolo ''Rebirth'

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RECENSIONI
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ARTICOLI
17/08/2017
Intervista
ELUVEITIE
Di miti e spiritualità
09/11/2015
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EPICA + ELUVEITIE + SCAR SIMMETRY
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 04/11/2015
06/11/2014
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23/09/2012
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SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
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08/11/2011
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DARK TRANQUILLITY + ELUVEITIE + MERCENARY ed altri
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08/12/2010
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ELUVEITIE + SPELLBLAST + FUROR GALLICO
Mac2, Schio, 03/12/2010
22/01/2008
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ELUVEITIE
Parla Chrigel Glanzmann
 
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