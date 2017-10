PESTILENCE: pubblicata la copertina del nuovo album

19/10/2017 - 15:03 (236 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 15 Stranamente bella la copertina, peccato che sarà un album di merda 14 Dopo le ciofeche degli ultimi tempi..non so che pensare..vedremo! Mi piacerebbe un'album sul tipo di Malleus Maleficarum..ma chiedo l'impossibile, questi si son rincoglioniti di brutto..comunque aspettiamo. 13 Galilee, io voglio sentire dei tuoi pezzi di musica estrema, credo ne avrai, magari una cover dei Pestilence, tanto per non andare troppo ot.... 12 Ah ah ah! Ma quali miei demo?! Ho scritto che io mi sono fermato al primo demo dei Pestilence (ovviamente era un commento ironico) 11 Però meglio degli ultimi 3 Pestilence. 10 A me i demo di mulo non sono piaciuti. Musica troppo elementare. 9 Smettetela. 8 Anche i tuoi demo credo siano interessanti.... 7 Grazie x avercelo fatto sapere,molto interessante! 6 Un gruppo di miei amici aveva formato un gruppo metal, quando hanno registrato il primo demo, per me erano già troppo commerciali, io volevo ascoltarli in cantina.... 5 Io mi sono fermato al primo demo.... 4 @Galilee, ma come sei moderno, io mi ero fermato a Testymony....xd 3 Che fine avrà fatto Marco Foddis? 2 Avevano giurato di piantarla li...mah... Io rimango a Spheres.. 1 Ho molta paura visto il loro declino progressivo e netto