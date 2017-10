SATYRICON: online il video di 'To Your Brethren In The Dark'

19/10/2017 - 17:38 (89 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 1 Mi è piaciuto il video, sara' che adoro la montagna..il brano, è troppo lento cari miei Satyricon, ma non è male..ho davanti agli occhi il video di Mother North..ragazzi, storia!!!