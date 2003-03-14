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SATYRICON: online il video di 'To Your Brethren In The Dark'
19/10/2017 - 17:38 (89 letture)

lisablack
Giovedì 19 Ottobre 2017, 19.12.50
1
Mi è piaciuto il video, sara' che adoro la montagna..il brano, è troppo lento cari miei Satyricon, ma non è male..ho davanti agli occhi il video di Mother North..ragazzi, storia!!!
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