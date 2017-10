SCORPIONS: a novembre una raccolta di ballad con due inediti

19/10/2017 - 18:09 (104 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 6 Ma che facessero un nuovo disco di inediti và! 5 Per quanto mi riguarda dignità e coerenza non devono mai mancare....e ci si possono fare i soldi lo stesso senza queste sono inutili trovate commerciali....lo dico da ascoltatore molto appassionato degli Scorpions.... 4 Vi dà fastidio che le band facciano soldi... gli Scorpions sono in giro da 50 anni, e cosa credevate, che suonassero per "Difendere la Fede"? 3 Veramente....ormai qua la dignità si è andata a farsi fottere!!!! Tra l'altro quando sento accostare gli Scorpions a "Wind of Change"..."Still Loving You"....insomma alle Ballads mi viene un crampo allo stomaco....mi andrò a sentire ""Dynamite" va!!! 👊🎸😉 2 Almeno loro un paio di inediti (anche se, alla fine, son sempre scarti..) ce li buttano sempre dentro! 1 Con il grande rispetto che devo a questa storica band dico...ma c'era proprio bisogno di questa raccolta?? Sarà per caso la ristampa mascherata di quel "Gold Ballads" uscito sul finire degli anni '90?? Perdonate l'insolenza ma non sopporto tanto queste robe commerciali e un po' spillasoldi....non me ne vogliano i collezionisti....comunque sempre e comunque Long live Rn'r