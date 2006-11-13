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CIRCOLO COLONY - BRESCIA
HARDCORE SUPERSTAR: nuovo singolo online
19/10/2017 - 20:26 (26 letture)

Tiradipiunpelodifiken
Giovedì 19 Ottobre 2017, 21.05.21
1
Mmm, carina, anche se le derive piu "leggere" e punkeggianti degli ultimi dischi non mi hanno convinto molto rispetto allo stile piu street metal/sleaze e crudo del capolavoro omonimo e del successore
RECENSIONI
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s.v.
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