CELTIC FROST: è morto Martin Eric Ain

22/10/2017 - 14:08 (862 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 19 ...che dispiacere, che dolore.. 18 Oh no, mi spiace moltissimo, un altro pezzo della mia gioventù che se ne va! RIP Martin.... 17 ciao grande, rip 16 R.i.p. 15 dispiace moltissimo. condoglianze 14 RIP 13 Ciao Martin! 12 Mi dispiace tantissimo. 11 Cazzzzooooooo !!! Sono schockato.....R.I.P. 10 Mi spiace molto. 9 RIP 8 basta, non se ne può più di queste notizie... 7 Cazzo, non me lo sarei mai aspettato...giovane peraltro... 6 rip 5 Che tristezza. 4 R.I.P. 3 R.I.P.... 2 Cooooooosaaaaaa?????? Che sfortuna!!!! R.I.P. per uno storico musicista che ha fatto la storia!!!! 1 Bruttissima notizia. Resta in pace e grazie per le emozioni che ci hai dato con la vs musica.