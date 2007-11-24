NORTT: svelata la copertina del nuovo disco

23/10/17
WAR POSSESSION
Doomed to Chaos
27/10/17
THEORY OF A DEADMAN
Wake Up Call
27/10/17
DRAGONHAMMER
Obscurity
27/10/17
VOICE
The Storm
27/10/17
FORGOTTEN TOMB
We Owe You Nothing
27/10/17
NE OBLIVISCARIS
Urn
27/10/17
CRYPTIC FOG
Staring Through the Veil
27/10/17
INFALL
Silent
27/10/17
NECROTTED
Worldwide Warfare
27/10/17
CURSED MOON
Rite of Darkness
22/10/17
STRATOVARIUS + GUEST TBA
ALCATRAZ - MILANO
22/10/17
HAREM SCAREM
TEATRO CASA DELLE CULTURE - TRIESTE
24/10/17
HAREM SCAREM + SOUL SELLER
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
24/10/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
NEW AGE - RONCADE (TV)
25/10/17
ELUVEITIE + AMARANTHE
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
25/10/17
MONOLORD + CONAN
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
25/10/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
26/10/17
MONOLORD + CONAN
BLOOM - MEZZAGO (MB)
26/10/17
UNEVEN STRUCTURE + VOYAGER
LEGEND CLUB - MILANO
26/10/17
SAILING TO NOWHERE
EXENZIA - PRATO