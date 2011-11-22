      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Malvento
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

27/10/17
CURSED MOON
Rite of Darkness

27/10/17
NECROTTED
Worldwide Warfare

27/10/17
THEORY OF A DEADMAN
Wake Up Call

27/10/17
DRAGONHAMMER
Obscurity

27/10/17
NOTURNALL
9

27/10/17
HANGING GARDEN
I Am Become

27/10/17
SKARLETT RIOT
Regenerate

27/10/17
INFALL
Silent

27/10/17
BRUCE DICKINSON
Soloworks - the vinyl collection

27/10/17
CRYPTIC FOG
Staring Through the Veil

CONCERTI

24/10/17
HAREM SCAREM + SOUL SELLER
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

24/10/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
NEW AGE - RONCADE (TV)

25/10/17
ELUVEITIE + AMARANTHE
CAMPUS INDUSTRY - PARMA

25/10/17
MONOLORD + CONAN
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

25/10/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

26/10/17
MONOLORD + CONAN
BLOOM - MEZZAGO (MB)

26/10/17
UNEVEN STRUCTURE + VOYAGER
LEGEND CLUB - MILANO

26/10/17
SAILING TO NOWHERE
EXENZIA - PRATO

27/10/17
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO

27/10/17
DEAD KENNEDYS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
MALVENTO: online il singolo 'L'Incanto'
24/10/2017 - 10:37 (72 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
24/10/2017 - 10:37
MALVENTO: online il singolo 'L'Incanto'
22/11/2011 - 20:44
MALVENTO: una data il 2 dicembre
ULTIME NOTIZIE
24/10/2017 - 19:52
AVATAR: svelati i dettagli del nuovo album
24/10/2017 - 19:47
WARRIOR SOUL: a dicembre il nuovo disco
24/10/2017 - 16:39
METALITE: ascolta la nuova ''Purpose of life''
24/10/2017 - 16:13
MOONSPELL: ascolta la versione spagnola di ''Desastre''
24/10/2017 - 12:17
FOLKSTONE: guarda il video di ''Pelle nera e Rum''
24/10/2017 - 10:51
DEEP AS OCEAN: ecco il video di 'Fly or Fall'
24/10/2017 - 10:46
ALMANAC: il live video di 'Children of the Sacred Path'
24/10/2017 - 10:42
WOLFSHEAD: ecco il lyric video di un nuovo brano
24/10/2017 - 10:17
DARK FORTRESS: a novembre la ristampa dei primi due dischi
24/10/2017 - 10:05
WINDS OF PLAGUE: nuovo brano ascoltabile in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     