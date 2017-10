FOLKSTONE: guarda il video di ''Pelle nera e Rum''

24/10/2017 - 12:17 (471 letture)



13 Non male per me, non un pezzone, ma cmq più che piacevole all'ascolto...si prospetta un album più asciutto e rock, con meno fronzoli, stando alle loro parole... 12 Sto seguendo l'intervista su Linea rock, dove hanno fatto sentire qualche pezzo (e Asia NON è cover eh eh). Sonorità particolari, vediamo un po', niente ritorno al metal comunque 11 Mah, mi aspettavo anche io di meglio considerando la qualità di Oltre..l'abisso (unico disco che conosco loro, bellissimo). Però la cornamusa fa sempre la sua sporca figura 10 Per me, grandissimi e orgoglio italiano, ma mi accodo con i precedenti commenti, pezzo al di sotto della loro potenzialità, sound per così dire un pò "sgonfio" "annacquato" senza lode e senza infamia....direi anonimo. 9 Purtroppo concordo con chi mi ha preceduto: pezzo non all´altezza dei Folkstone, passa in modo innocuo senza lasciare traccia. Spero tanto che abbiano sbagliato la scelta del singolo, come capita a vari gruppi famosi. Questa canzone é inferiore a ogni pezzo di Damnati ad metalla, che per me rimane l´apice della loro carriera in quanto piú metal rispetto alla svolta piú rock degli ultimi 2, anche se il Confine conteneva comunque 4/5 pezzi tosti e veloci. 8 li ho sempre apprezzati, le svolte vanno bene... Ma questo pezzo è veramente scadente 7 beh diciamo che ogni album è stato diverso dal precedente, qui mi sa che hanno "giocato" molto con il rock (coverizzare Tex dei Litfiba mi sa che ha lasciato il segno), vediamo il resto dell'album, il pezzo personalmente mi piace, rimane facilmente in testa 6 confido comunque nel resto dell'album! Allora premetto che ho tutti i loro album e fin dal debutto li ho sempre più apprezzati e li ho visti in crescita costante. Il Confine per me rimane l'album migliore e con Oltre...l'Abisso son rimasti grosso modo allo stesso livello. Francamente questo brano mi sembra una canzone da classico rock italiano con innesto della cornamusa...molto semplice, per carità orecchiabile però nulla a che vedere coi veri Folkstone!confido comunque nel resto dell'album! 5 A me dispiace un sacco ma sono molto ma molto delusa... 4 alla fine mi sa proprio che prevarrà la svolta rock. 3 Non mi esalta particolarmente, ma senz'altro è carina. 2 decisamente rock, mi piace 1 il pezzo mi piace Per me troppo giustiil pezzo mi piace