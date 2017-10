BLACK COUNTRY COMMUNION: ecco il video di 'The Last Song For My Resting Place'

25/10/2017



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Pezzo di una bellezza abbagliante per un album magnifico. Joe Bonamassa, poi, si dimostra anche ottimo cantante anche se chiudendo gli occhi provo a pensare cosa poteva essere se a cantarla fosse stata David Coverdale o Paul Rodgers. 1 che pezzo della madonna!!!!!!!!!!!!