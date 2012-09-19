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FABRIQUE - MILANO

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DEAD KENNEDYS
ZONA ROVERI - BOLOGNA

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NO RETURN + ANGELUS APATRIDA + SPEED KILLS
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SAILING TO NOWHERE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
BLACK COUNTRY COMMUNION: ecco il video di 'The Last Song For My Resting Place'
25/10/2017 - 09:31 (46 letture)

Rob Fleming
Mercoledì 25 Ottobre 2017, 12.50.49
2
Pezzo di una bellezza abbagliante per un album magnifico. Joe Bonamassa, poi, si dimostra anche ottimo cantante anche se chiudendo gli occhi provo a pensare cosa poteva essere se a cantarla fosse stata David Coverdale o Paul Rodgers.
Loco
Mercoledì 25 Ottobre 2017, 12.29.15
1
che pezzo della madonna!!!!!!!!!!!!
RECENSIONI
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