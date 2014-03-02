BLEEDING GODS: firmano per la Nuclear Blast Records

27/10/17
CURSED MOON
Rite of Darkness
27/10/17
DRAGONHAMMER
Obscurity
27/10/17
THEORY OF A DEADMAN
Wake Up Call
27/10/17
HANGING GARDEN
I Am Become
27/10/17
FORGOTTEN TOMB
We Owe You Nothing
27/10/17
NE OBLIVISCARIS
Urn
27/10/17
NECROTTED
Worldwide Warfare
27/10/17
INFALL
Silent
27/10/17
THE USED
The Canyon
27/10/17
RUXT
Running out of Time
25/10/17
ELUVEITIE + AMARANTHE
CAMPUS INDUSTRY - PARMA
25/10/17
MONOLORD + CONAN
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
25/10/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
26/10/17
MONOLORD + CONAN
BLOOM - MEZZAGO (MB)
26/10/17
UNEVEN STRUCTURE + VOYAGER
LEGEND CLUB - MILANO
26/10/17
SAILING TO NOWHERE
EXENZIA - PRATO
27/10/17
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO
27/10/17
DEAD KENNEDYS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
27/10/17
NO RETURN + ANGELUS APATRIDA + SPEED KILLS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
27/10/17
SAILING TO NOWHERE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA