PESTILENCE: ritirata la copertina di 'Hadeon'

25/10/2017 - 15:01 (442 letture)



Selenia "Stjärna" Marinelli 11 Delusione, si tratta di videogame secondo il web... 10 Qualch3 album dei Melechesh? 9 A me ricorda Nostradamus dei Judas Prieat su due piedi, ma lo so che non c'entra nulla... sarebbe bello fare un quiz... 8 @Andrea, capisco che chi lavora nel tuo campo stia attento a queste cose...ma appunto, ci sono immagini / foto rubate un po' in tutto il mondo musicale, come nell'arte in generale. Per me è solo una gran pagliacciata, senza voler offendere il lavoro di nessuno, ecco. 7 Gli ufo in alto negli angoli sono stato photoshoppati da una altra immagine, i corpi degli alieni sono l'unione la teata di un concept di un artista e il corpo di un altro artista. Sono stati i tre elementi a far bollare l cover. Da dogitalista i premetto di dire che tutto ciò che è creato a fotomanipolazione è proveniente d "altro" basta chiederne l'autorizzazione. Questo non aver chiesto le royalties ha scaturito tutto. Se no andiamo la fuori e ritiriamo il 90% delle cover create negli ultimi 10 anni. Se volete saperne di piu andate su di un log che sia chiama "plagiarism in heavy metal" e noterete come gli esempi si susseguono. 6 Ok.. Ma le ristampe quando escono ? 5 Grazie del chiarimento Selenia, quindi più o meno è come ho detto nel mio commento precedente, sono state fatte delle violazioni, allora è giusto così. 4 @Elluis: forse non hai capito bene, ma non è una polemica, la compagnia che ha curato l'artwork ha preso ed inserito parti provenienti da altri design, quindi ha fatto delle "citazioni non autorizzate".. di conseguenza è piuttosto grave ed hanno fatto più bene, sia label che etichetta, a ritirare la copertina altrimenti sarebbero potuti essere accusati di plagio nel peggiore dei casi. 3 L'unica ragione di questo cambio può essere che siano stati violati dei diritti legali, legati alle immagini "...rubate o copiate..." dalle altre copertine, ma a memoria, non mi sembra si sia mai verificata una storia simile. 2 Si parla di "parti rubate o copiate"... 1 Non posso credere che si facciano delle polemiche per una scemenza simile: è una copertina in tipico stile Pestilence, se poi assomiglia a qualche altro artwork in giro, credo che importi a pochi, penso invece che ciò che è veramente importante sia il contenuto (almeno per me è così). Che storia ridicola !