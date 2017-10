TEMPERANCE: Chiara Tricarico è fuori dalla band

26/10/2017 - 18:10 (118 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 3 Vacca boia che gnocca...se poi canta anche bene, spero per lei che trovi un gruppo valido. 2 Steelminded: gli Xandria mi pare abbiano già preso la cantante degli Aeverium, quindi dovrebbero essere a posto. Poi, onestamente, dopo come si sono comportati con Dianne, non consiglierei a nessuna di entrare in quella band O.O Scaricata dopo un concerto ... dove l'ho già sentito un episodio del genere???? Ok, scherzi a parte, mi dispiace per lei, perché mi pare di aver capito che ci sia rimasta male; comunque ha i Teodasia e quella è una gran bandSteelminded: gli Xandria mi pare abbiano già preso la cantante degli Aeverium, quindi dovrebbero essere a posto. Poi, onestamente, dopo come si sono comportati con Dianne, non consiglierei a nessuna di entrare in quella band O.O 1 Puoi provare con gli Xandria , mi sa che stanno cercando anche loro... Buona fortuna, mi dispiace...