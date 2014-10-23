CAVALERA CONSPIRACY: ascolta un nuovo brano

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draKe
Giovedì 26 Ottobre 2017, 22.39.53
1
un continuo autoplagio dei bei tempi andati...però il risultato, a caldo, è stucchevole!! quantomeno sembra che il disco stavolta meriti un ascolto e che non vi siano solo pezzi tu-pa-tu-pa-tu-pa tutti uguali....curioso di sentire...
RECENSIONI
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