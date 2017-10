GWAR: diagnosticata una mielofibrosi al chitarrista

27/10/2017 - 11:50 (129 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjńrna" Marinelli 3 In bocca al lupo, forza! 2 Vaffnculo malattia di merda. Spero che col trapianto si possa curare (ci vorrebbe Beta qui), in ogni caso in bocca al lupo. 1 Brutta storia, speriamo bene per lui.