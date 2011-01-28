JEFF SCOTT SOTO: guarda un nuovo video

27/10/17
NE OBLIVISCARIS
Urn
27/10/17
THEORY OF A DEADMAN
Wake Up Call
27/10/17
DRAGONHAMMER
Obscurity
27/10/17
FORGOTTEN TOMB
We Owe You Nothing
27/10/17
NOTURNALL
9
27/10/17
NECROTTED
Worldwide Warfare
27/10/17
VOICE
The Storm
27/10/17
CURSED MOON
Rite of Darkness
27/10/17
BRUCE DICKINSON
Soloworks - the vinyl collection
27/10/17
HANGING GARDEN
I Am Become
27/10/17
MOGWAI
FABRIQUE - MILANO
27/10/17
DEAD KENNEDYS
ZONA ROVERI - BOLOGNA
27/10/17
NO RETURN + ANGELUS APATRIDA + SPEED KILLS
CIRCUS - SCANDICCI (FI)
27/10/17
SAILING TO NOWHERE
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
27/10/17
FIREWIND + DRAGONHAMMER + GUESTS
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA
27/10/17
SOUND STORM
ROCK OUT - BRESCIA
27/10/17
FUMONERO + WHITE MOSQUITO
ANGELO AZZURRO - GENOVA
28/10/17
MOGWAI
ATLANTICO - ROMA
28/10/17
DEAD KENNEDYS
CROSSROADS CLUB - ROMA
28/10/17
PARADISE LOST + PALLBEARER + SINISTRO
PHENOMENON - FONTANETO D AGOGNA (NO)