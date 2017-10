MOONSPELL: tutto il nuovo disco in streaming

28/10/2017 - 09:58 (199 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 5 Non so perché ma, mi sta facendo tornare in mente un certo "Damnation and a Day" dei Cradle of Filth.. O.o 4 Incomprensibile la scelta di inserire un pezzo vecchio riarrangiato (peraltro orrendamente) come opening track...mi ha quasi fatto scappare la voglia di proseguire col resto del disco... 3 Addirittura? Allora devo sentirlo...il singolo non mi aveva convinto sinceramente. 2 E' un disco elegante e molto organico, senza dubbio il miglior album dai tempi di The Antidote (e forse è anche meglio di Antidote).. 1 ... Una volta l'anno si possono anche sentire...