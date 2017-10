ANNIHILATOR: online il lyric video di 'One To Kill'

28/10/2017 - 10:38 (181 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 8 @Tiradipiu' la penso come te, sottoscrivo il tuo #4, senza nulla togliere a Jeff chiaro 7 , l'unica cosa che non mi convince sono certe 'dissonanze' lungo il brano che a me non piacciono. La song non sarebbe neanche male, diciamo molto diretta senza tanti fronzoli. La batteria suona (quasi) vera, l'unica cosa che non mi convince sono certe 'dissonanze' lungo il brano che a me non piacciono. 6 Sinceramente anche negli anni d'oro non mi hanno mai fatto impazzire, semplici gusti, ma il mio mediocre non voleva essere offensivo, ma più accentato sul "nella media", io è dal 2001 che non sento un album almeno sufficiente o con dentro qualche pezzo memorabile...escludendo dal discorso il successo di cui parli, parlo proprio dell'abilità compositiva, e quella per me si è esaurita da un bel po, complice forse anche il fatto che compone da solo...aggiungiamo un cantante mediocre negli ultimi anni con zero carisma/presenza, e il gioco diventa difficile... 5 Mediocre songwriter non direi. Non è più riuscito a raggiungere le vette dei primi due album è vero, ma ha ampiamente dato dimostrazione di essere un compositore di tutto rispetto già solo con quelli, lasciando comunque un segno indelebile nella scena metal. C'è chi ha registrato 5 album ispirati, chi 4 e chi 2, ma credo che il declino o l'ascesa di una band dipenda da molti fattori oltre che dalla pura abilità compositiva. Gli Annihilator mi pare abbiano sempre sofferto due cose in particolare: l'instabilità della formazione, e le poco felici scelte di marketing, lontane anni luce da quelle dei colleghi della bay area ad esempio, che si ritrovano alle spalle un impero pubblicitario e di merchandising enorme, pur non avendo brillato più (in molti casi) dopo appena una decina d'anni di carriera. Mi pare ci sia una specie di discriminazione di mercato verso le band canadesi. 4 Che peccato, un musicista impeccabile che da una vita però non riesce a comporre in una maniera che non sia estremamente calligrafica e pallosetta...grande appassionato di metal, grande persona, ma il caro Jeff, tranne qualche canzone nei primi 3 begli album, rimarrà sempre un mediocre songwriter IMHO 3 Su questo ti do ragione Lambru, niente di memorabile, però per me va bene. 2 A me non sembra il massimo, pezzo che non verrà ricordato da nessuno.... 1 Non so voi ma qui le scapocciate sono partite a mille...molto buona!