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Nefarious Seed Grows to Bring Forth Supremacy of the Beast

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Dark Divine

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MOONSPELL
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28/10/17
MOGWAI
ATLANTICO - ROMA

28/10/17
DEAD KENNEDYS
CROSSROADS CLUB - ROMA

28/10/17
PARADISE LOST + PALLBEARER + SINISTRO
PHENOMENON - FONTANETO D AGOGNA (NO)

28/10/17
DRAGONFORCE + TWILIGHT FORCE + SAILING TO NOWHERE
SERRAGLIO - MILANO

28/10/17
ZAUM + FIREBREATHER
EKIDNA - CARPI (MO)

28/10/17
IMPURE WILHELMINA + YELLOW KINGS
TETRIS - TRIESTE

28/10/17
EXPLORER + MEANWHILE IN TUSCANY
BE MOVIE - SANT' ILARIO D'ENZA (RE)

28/10/17
MORTUARY DRAPE + IMAGO MORTIS + KULT + UNCTORIS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

28/10/17
ON-OFF + BULLET PROOF
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

29/10/17
MOGWAI
ESTRAGON - BOLOGNA
DEVANGELIC: tutto 'Phlegethon' ascoltabile in streaming
28/10/2017 - 12:14 (70 letture)

God of Emptiness
Sabato 28 Ottobre 2017, 13.37.28
1
Brutal con i controcazzi e ben bilanciato. Spero che lo staff di metallized cacci la recensione. Abominevoli!!!
ARTICOLI
23/09/2014
Live Report
ANTROPOFAGUS + UNBIRTH + DEVANGELIC + BLOODTRUTH + TO FEED OF FLESH
Blue Rose Saloon, Bresso (MI) - 20/09/14
 
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