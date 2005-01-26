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Dark Divine

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BLUES PILLS
Lady in Gold Live in Paris

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31/10/17
RAIN + STONEDRIFT + DYPRON + IMAGO IMPERII
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA

31/10/17
BULL BASTARD + OVERACTIVE
ROCK HEAT CLUB - AREZZO

31/10/17
SOUND STORM
TAURUS FACTORY - TORINO

31/10/17
CRIMSON DAWN + KYNESIS + SATORI JUNK + KAIJU
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

31/10/17
WIND ROSE + SYMPHONIA + DEFIANCE
PUNTE PARTI - BIENTINA (PI)

01/11/17
BLUE HOUR GHOSTS
PITAGORA - LUGAGNANO (VR)

02/11/17
BROTHER FIRETRIBE + SHIRAZ LANE
LEGEND CLUB - MILANO

03/11/17
THE RUINS OF BEVERAST + CARONTE
BLUE ROSE SALOON - MILANO

03/11/17
CADAVERIA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

04/11/17
MAKE THEM SUFFER + NOVELISTS + CURSED EARTH
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
A PERFECT CIRCLE: a luglio in concerto in Italia
30/10/2017 - 14:14 (219 letture)

vascomistaisulcazzo
Lunedì 30 Ottobre 2017, 20.16.25
3
Evento di importanza biblica, peccato per i 58€ di biglietto ma non si può avere tutto nella vita
EADGBE
Lunedì 30 Ottobre 2017, 18.54.13
2
Non andare è un crimine contro l'umanità, l'equilibrio unviersale, la natura musicale, i 5 sensi, la scopata della domenica mattina, il trancio di pizza nella fame chimica, la famiglia risalendo per una decina di generazioni, etc etc etc...
Giaxomo
Lunedì 30 Ottobre 2017, 15.27.31
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Piango, lo sapete?
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