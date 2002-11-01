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MAKE THEM SUFFER + NOVELISTS + CURSED EARTH
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
RAM: nuovo brano in streaming
30/10/2017 - 18:19 (67 letture)

rik bay area thrash
Lunedì 30 Ottobre 2017, 19.01.23
1
Gruppo notevole e song di buona fattura. Il singer ricorda un 'certo' re diamante (imho).
RECENSIONI
ARTICOLI
10/10/2016
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PENTAGRAM
Init Club, Roma, 03/10/2016
07/12/2015
Live Report
MALEVOLENT CREATION + GRAVE + PENTAGRAM (CHILE)
CIRCOLO COLONY, Brescia( BS ) 03/12/15
04/06/2015
Intervista
ADRAMELCH
L’ultimo Opus
29/05/2014
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ABYSMAL GRIEF + STRAMONIA
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03/10/2013
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13/07/2013
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RAMMSTEIN + DJ JOE LETZ
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 09/07/2013
02/06/2013
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SEI NOTE DI PENTAGRAMMA
La recensione
01/05/2013
Live Report
RAMMSTEIN + DJ JOE LETZ
Unipol Arena, Bologna, 26/04/2013
10/01/2013
Intervista
KRAMPUS
Mentalità da music business
16/02/2012
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Olimpijskij Stadion, Mosca, 10/02/2012
21/04/2011
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23/11/2010
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DIAFRAMMA
Kalua, Messina, 20/11/2010
05/07/2010
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RAMMSTEIN + COMBICHRIST
Castello Scaligero, Villafranca, 01/07/2010
27/04/2009
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Parla la band
24/10/2008
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CAMERAMAN, BAMBINI & CORRENTI
Problemi con la TV
08/10/2008
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ASHRAM
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16/03/07
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24/09/2004
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01/11/2002
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Parla Cris Zanvettor
 
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