POP EVIL: guarda il video del nuovo singolo

30/10/17
IXION
Return
31/10/17
MONUMENT OF MISANTHROPY
Capital Punisher
31/10/17
AUTUMN EYES
Ending Life Slowly
01/11/17
ANIMA DAMNATA
Nefarious Seed Grows to Bring Forth Supremacy of the Beast
02/11/17
MORTUARY DRAPE
30th Anniversary Show (DVD)
03/11/17
KANSAS
Leftoverture Live & Beyond (live album)
03/11/17
RAM
Rod
03/11/17
ANTI-FLAG
American Fall
03/11/17
LIKE MOTHS TO FLAMES
Dark Divine
03/11/17
BLUES PILLS
Lady in Gold Live in Paris
31/10/17
RAIN + STONEDRIFT + DYPRON + IMAGO IMPERII
FREAKOUT CLUB - BOLOGNA
31/10/17
BULL BASTARD + OVERACTIVE
ROCK HEAT CLUB - AREZZO
31/10/17
SOUND STORM
TAURUS FACTORY - TORINO
31/10/17
CRIMSON DAWN + KYNESIS + SATORI JUNK + KAIJU
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)
31/10/17
WIND ROSE + SYMPHONIA + DEFIANCE
PUNTE PARTI - BIENTINA (PI)
01/11/17
BLUE HOUR GHOSTS
PITAGORA - LUGAGNANO (VR)
02/11/17
BROTHER FIRETRIBE + SHIRAZ LANE
LEGEND CLUB - MILANO
03/11/17
THE RUINS OF BEVERAST + CARONTE
BLUE ROSE SALOON - MILANO
03/11/17
CADAVERIA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
04/11/17
MAKE THEM SUFFER + NOVELISTS + CURSED EARTH
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)