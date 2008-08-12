FOLKSTONE: ascolta ''Scintilla'' dal nuovo album

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Alex Cavani
Mercoledì 1 Novembre 2017, 22.06.33
1
Per ora il miglior singolo rilasciato del nuovo album! Bei suoni, belle linee melodiche e bello il flauto. L'unica cosa è sempre la voce di Lore che su questo stile personalmente fatico ad apprezzare... Nulla toglie che però è uno dei loro marchi di fabbrica da sempre.
RECENSIONI
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