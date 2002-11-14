      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Secrets Of The Magick Grimoire - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

03/11/17
ADIMIRON
Et Liber Eris

03/11/17
LIKE MOTHS TO FLAMES
Dark Divine

03/11/17
MOONSPELL
1755

03/11/17
KANSAS
Leftoverture Live & Beyond (live album)

03/11/17
EGONAUT
The Omega

03/11/17
KAWIR
Exilasmos

03/11/17
ANTI-FLAG
American Fall

03/11/17
TETRAGRAMMACIDE
Primal Incinerators of Moral Matrix

03/11/17
RAM
Rod

03/11/17
BLUES PILLS
Lady in Gold Live in Paris

CONCERTI

03/11/17
THE RUINS OF BEVERAST + CARONTE
BLUE ROSE SALOON - MILANO

03/11/17
CADAVERIA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

03/11/17
LOGICAL TERROR + SICKRET
AQUARAGIA - MIRANDOLA (MO)

04/11/17
MAKE THEM SUFFER + NOVELISTS + CURSED EARTH
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

04/11/17
CULT OF PARTHENOPE BLACK METAL FEST
CELLAR THEORY - NAPOLI

04/11/17
LIONSOUL + LACHESIS + VALAR MORGHULIS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

04/11/17
DAWN OF MEMORIES + STONEDRIFT
ARCI MARASMA 51 - CODISOTTO DI LUZZARA (RE)

04/11/17
LOGICAL TERROR + SICKRET
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

05/11/17
H.E.A.T + DEGREED + BLACK DIAMONDS
LEGEND CLUB - MILANO

05/11/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)
ELVENKING: ecco il video di ''Invoking the woodland spirit''
03/11/2017 - 14:49 (52 letture)

RECENSIONI
63
65
80
81
s.v.
ARTICOLI
26/02/2015
Live Report
ELVENKING + TRICK OR TREAT
Live23, Bosco Marengo (AL), 21/02/2015
06/11/2014
Live Report
ARKONA + ELVENKING + DIAVENT
Halloween Fest - Day 1
20/07/2012
Live Report
CRUCIFIED BARBARA + ELVENKING
Ferrock @ Parco Retrone, Vicenza, 12/07/2012
12/04/2011
Live Report
ELVENKING + FOLKSTONE + BURNING BLACK
People Club, 09/04/2011, Vicenza
02/12/2010
Live Report
ELVENKING + SECRET SPHERE + ALL MY FAITH LOST
Deposito Giordani, Pordenone, 27/11/2010
19/10/2010
Intervista
ELVENKING
In costante evoluzione
19/08/2009
Intervista
ELVENKING
Poeti, etichette e scambi di energia
14/11/2002
Intervista
ELVENKING
Parla Jarpen
 
ALTRE NOTIZIE
03/11/2017 - 14:49
ELVENKING: ecco il video di ''Invoking the woodland spirit''
21/10/2017 - 09:22
ELVENKING: ascolta il nuovo singolo
05/10/2017 - 17:41
ELVENKING: online un nuovo lyric video
21/09/2017 - 10:46
ELVENKING: svelata la tracklist di 'Secrets of the Magick Grimoire'
19/09/2017 - 19:23
ELVENKING: annunciato il nuovo album
12/04/2017 - 13:49
ELVENKING: il batterista lascia la band
16/01/2017 - 18:02
ELVENKING: in studio per la pre-produzione del nuovo disco
16/12/2015 - 09:26
WACKEN OPEN AIR: dentro Gloryhammer, Elvenking e Sebastien
19/11/2015 - 11:21
ELVENKING: ecco un estratto da 'The Night of Nights'
10/11/2015 - 16:40
ELVENKING: 'The Night Of Nights' uscirà a dicembre, ecco i dettagli
ULTIME NOTIZIE
03/11/2017 - 15:32
DEAD HEAD: guarda il video di ''Palfium''
03/11/2017 - 15:27
MIDNITE CITY: uscito il nuovo lyric video
03/11/2017 - 15:23
WILDNESS: presentano il video di ''War inside my head''
03/11/2017 - 15:10
BLUES PILLS: nuovo video estratto dal DVD Live
03/11/2017 - 14:58
HANSEN & FRIENDS: ecco il nuovo live video in streaming
03/11/2017 - 14:55
PINK CREAM 69: disponibile il video di ''Walls come down''
03/11/2017 - 13:26
BEAST IN BLACK: guarda il lyric video di ''Born Again''
03/11/2017 - 12:07
SICKENING: il 2 dicembre nel bolognese
03/11/2017 - 11:55
BERGRIZEN: tutto il nuovo album in streaming
03/11/2017 - 11:36
HED P.E.: tre date in Italia nel 2018
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     