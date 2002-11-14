ELVENKING: ecco il video di ''Invoking the woodland spirit''

03/11/17
ADIMIRON
Et Liber Eris
03/11/17
LIKE MOTHS TO FLAMES
Dark Divine
03/11/17
MOONSPELL
1755
03/11/17
KANSAS
Leftoverture Live & Beyond (live album)
03/11/17
EGONAUT
The Omega
03/11/17
KAWIR
Exilasmos
03/11/17
ANTI-FLAG
American Fall
03/11/17
TETRAGRAMMACIDE
Primal Incinerators of Moral Matrix
03/11/17
RAM
Rod
03/11/17
BLUES PILLS
Lady in Gold Live in Paris
03/11/17
THE RUINS OF BEVERAST + CARONTE
BLUE ROSE SALOON - MILANO
03/11/17
CADAVERIA + GUESTS
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
03/11/17
LOGICAL TERROR + SICKRET
AQUARAGIA - MIRANDOLA (MO)
04/11/17
MAKE THEM SUFFER + NOVELISTS + CURSED EARTH
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
04/11/17
CULT OF PARTHENOPE BLACK METAL FEST
CELLAR THEORY - NAPOLI
04/11/17
LIONSOUL + LACHESIS + VALAR MORGHULIS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
04/11/17
DAWN OF MEMORIES + STONEDRIFT
ARCI MARASMA 51 - CODISOTTO DI LUZZARA (RE)
04/11/17
LOGICAL TERROR + SICKRET
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
05/11/17
H.E.A.T + DEGREED + BLACK DIAMONDS
LEGEND CLUB - MILANO
05/11/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)