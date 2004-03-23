      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
la copertina dell'album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

06/11/17
DIE TRYING
Ducal Rod

10/11/17
VIOLENT DIVINE
Louder Than Love

10/11/17
SPOOK THE HORSES
People Used to Live Here

10/11/17
SINSAENUM
Ashes

10/11/17
D WITH US
Searching for the Light

10/11/17
DESOLATE SHRINE
Deliverance from the Godless Void

10/11/17
PINK CREAM 69
Headstrong

10/11/17
ELVENKING
Secrets of the Magick Grimoire

10/11/17
ELECTRIC WIZARD
Wizard Bloody Wizard

10/11/17
SERENADE
Onirica

CONCERTI

04/11/17
MAKE THEM SUFFER + NOVELISTS + CURSED EARTH
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

04/11/17
CULT OF PARTHENOPE BLACK METAL FEST
CELLAR THEORY - NAPOLI

04/11/17
LIONSOUL + LACHESIS + VALAR MORGHULIS
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

04/11/17
DAWN OF MEMORIES + STONEDRIFT
ARCI MARASMA 51 - CODISOTTO DI LUZZARA (RE)

04/11/17
LOGICAL TERROR + SICKRET
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

05/11/17
H.E.A.T + DEGREED + BLACK DIAMONDS
LEGEND CLUB - MILANO

05/11/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)

07/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

08/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/11/17
OMNIUM GATHERUM + SKALMOLD +STAM1NA
LEGEND CLUB - MILANO
CANNIBAL CORPSE: tutto il nuovo disco in streaming
04/11/2017 - 12:32 (107 letture)

RECENSIONI
80
82
79
87
80
79
80
90
90
91
93
s.v.
80
ARTICOLI
03/05/2016
Live Report
CANNIBAL CORPSE + KRISIUN + HIDEOUS DIVINITY
Alcatraz, Milano, 01/05/2016
02/12/2014
Live Report
CANNIBAL CORPSE + REVOCATION
New Age Club, Roncade (TV), 25/11/2014
02/03/2013
Live Report
CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
Alcatraz, Milano, 26/02/2013
25/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Estragon, Bologna, 21/02/2011
21/02/2012
Live Report
CANNIBAL CORPSE + BEHEMOTH + LEGION OF THE DAMNED + MISERY INDEX
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 16/02/2012
07/03/2007
Live Report
CANNIBAL CORPSE
Estragon, Bologna, 28/02/2007
23/03/2004
Articolo
CANNIBAL CORPSE
La biografia
 
ALTRE NOTIZIE
04/11/2017 - 12:32
CANNIBAL CORPSE: tutto il nuovo disco in streaming
02/11/2017 - 18:14
CANNIBAL CORPSE: ascolta il brano Scavenger Consuming Death
17/10/2017 - 18:18
CANNIBAL CORPSE: ascolta la titletrack del nuovo disco
21/09/2017 - 08:49
CANNIBAL CORPSE: a fine febbraio una data in Italia con i The Black Dahlia Murder
19/09/2017 - 19:16
CANNIBAL CORPSE: guarda un nuovo video
07/09/2017 - 22:30
CANNIBAL CORPSE: svelati i dettagli del nuovo disco
25/07/2017 - 14:52
CANNIBAL CORPSE: terminate le registrazioni del nuovo disco
12/01/2016 - 16:27
CANNIBAL CORPSE: confermata un'unica data in Italia a maggio
16/07/2015 - 10:31
CANNIBAL CORPSE: cancellato il concerto di lunedì a Bologna
23/04/2015 - 11:09
CANNIBAL CORPSE: due date in Italia a luglio
ULTIME NOTIZIE
04/11/2017 - 15:07
IMPERIOUS: disponibili due nuovi lyric video
04/11/2017 - 14:45
XANDRIA: aggiunti i Secret Rule alle date italiane
04/11/2017 - 14:34
6TH COUNTED MURDER: il 24 novembre al The One
04/11/2017 - 14:25
ATROCITY: firmano per la Massacre Records
04/11/2017 - 12:08
WILLIAM PATRICK CORGAN: il cantante degli Smashing Pumpkins pubblica un nuovo video
04/11/2017 - 08:53
WITCHERY: guarda un nuovo lyric video
04/11/2017 - 08:29
SWEET & LYNCH: online il video di ''Walk''
04/11/2017 - 08:23
SCOUR: tutto il nuovo EP in streaming
03/11/2017 - 18:26
DESOLATE SHRINE: ascolta per intero 'Deliverance from the Godless Void'
03/11/2017 - 18:17
KAWIR: in anteprima streaming tutto il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     