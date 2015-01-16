NIGHTLAND: disponibile il lyric video del nuovo singolo

06/11/17
DIE TRYING
Ducal Rod
10/11/17
VIOLENT DIVINE
Louder Than Love
10/11/17
SPOOK THE HORSES
People Used to Live Here
10/11/17
SINSAENUM
Ashes
10/11/17
D WITH US
Searching for the Light
10/11/17
DESOLATE SHRINE
Deliverance from the Godless Void
10/11/17
PINK CREAM 69
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10/11/17
ELVENKING
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10/11/17
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10/11/17
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04/11/17
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CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
04/11/17
CULT OF PARTHENOPE BLACK METAL FEST
CELLAR THEORY - NAPOLI
04/11/17
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04/11/17
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04/11/17
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
05/11/17
H.E.A.T + DEGREED + BLACK DIAMONDS
LEGEND CLUB - MILANO
05/11/17
RHAPSODY OF FIRE + ORDEN OGAN + UNLEASH THE ARCHERS
DAGDA LIVE CLUB - BORGO PRIOLO (PV)
07/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
SANTOMATO LIVE - PISTOIA
08/11/17
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TRAFFIC CLUB - ROMA
09/11/17
OMNIUM GATHERUM + SKALMOLD +STAM1NA
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