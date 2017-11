CONVERGE: tutto 'The Dusk In Us' ascoltabile in streaming

05/11/2017 - 10:51 (108 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 Sono tornati e mo so cazzi......semplicemente mostruosi. 1 Grande album, sono una garanzia, forse il meno estremo che hanno fatto. Già ordinato, tra un paio giorni sarà a destinazione.