THE DEAD DAISIES: Deen Castronovo è il nuovo batterista

05/11/2017 - 11:25 (238 letture)



11 Ora come ora non credo che per loro esista il problema tour che durano mesi/anni e poi in studio di nuovo e poi vai in tour e poi di nuovo in studio e così andare. Questi sono tutti professionisti attorno ai cinquanta che si divertono a suonare insieme e hanno trovato in Corabi la boa attorno alla quale far girare tutti gli altri, Aldrich compreso. Non credo proprio che avranno problemi dagli impegni di Castronovo e comunque se così fosse... morto un turnista se trova un altro 10 Ottimo acquisto.uno dei migiori batteristi metal di sempre! 9 @Lizard: per quanto mi riguarda non è che mi lamenti, ma come osservi tu è uno dei turnisti più richiesti. Per questo il rischio è che alla fine il gruppo potrebbe patirne. Se poi invece le canzoni verranno costruite intorno a dei duetti (in stile Hughes-Coverdale) potremmo avere un vero album-capolavoro 8 Per quanto riguarda la notizia, non mi lamento, nemmeno dovesse anche cantare... @tino io Perry l'avevo messoPer quanto riguarda la notizia, non mi lamento, nemmeno dovesse anche cantare... 7 Comunque parliamo di un batterista da Top 5 permanente in ambito hard rock, uno dei più grandi turnisti di tutti i tempi, ospite su centinaia di album... A me Tichy piace molto e forse era anche più adatto come stile, ma da qui a lamentarsi... 6 Io tutto questo dramma sinceramente non lo vedo . E' una band composta da turnisti/ musicisti ultra scafati e navigati che sicuramente sanno rispettare gli equilibri della band. Se Castronovo vuole sfogare il suo lato cantereccio lo fara' nei revolution saints... 5 come cantante è troppo diverso da corabi. Con corabi sono una specie di aerosmith 2.0 e funzionano cos' quindi la voce difficilmente sarà quella di castronovo. Detto questo come cantante castronovo è fantastico. Cercatevi il recente live in manila dei journey dove si alterna alla voce (suonando alla grand ela batteria) con arnel pineda sui pezzi di steve perry (non me ne vogliano la silvia e metal shock ma ennesimo cantante mancante nelle varie liste fiume sul forum)...diciamo forse che a un gruppo così non serve un performer cos' ingombrante 4 Persa l'occasione per passare di livello e diventare una vera band. Sicuramente l'attesa per il nuovo disco ora è pari a zero... magari qualcosa ascolterò ma ho paura che perderò del tutto interesse per questo progetto. Inoltre il nuovo drummer sarà pure apprezzato da tutti, ma dal vivo quando l'ho sentito è stato piuttosto spreciso. Inoltre ho proprio paura che non riusciranno a fare a meno di farlo cantare. 3 Song che ti catapulta nei seventies in pieno trip hard rock (se non sbaglio ) ... non li conoscevo. Comunque a parte il video un po naif la canzone non è per niente male 2 E perché? Castronovo è un ottimo batterista e cantante che suona in band attive. Così rischia di penalizzare un gruppo rispetto ad un altro. E se a subirne le conseguenze fossero i D.D. mi spiacerebbe 1 Perfetto. Esattamente quello che NON doveva succedere...