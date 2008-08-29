      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

10/11/17
VIOLENT DIVINE
Louder Than Love

10/11/17
SPOOK THE HORSES
People Used to Live Here

10/11/17
SINSAENUM
Ashes

10/11/17
DESOLATE SHRINE
Deliverance from the Godless Void

10/11/17
D WITH US
Searching for the Light

10/11/17
WITCHERY
I Am Legion

10/11/17
ELVENKING
Secrets of the Magick Grimoire

10/11/17
ELECTRIC WIZARD
Wizard Bloody Wizard

10/11/17
PINK CREAM 69
Headstrong

10/11/17
SERENADE
Onirica

CONCERTI

07/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
SANTOMATO LIVE - PISTOIA

08/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
TRAFFIC CLUB - ROMA

08/11/17
W.A.S.P. + BEAST IN BLACK + RAIN
ESTRAGON - BOLOGNA

09/11/17
OMNIUM GATHERUM + SKALMOLD +STAM1NA
LEGEND CLUB - MILANO

09/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

09/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

09/11/17
W.A.S.P. + BEAST IN BLACK + RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

10/11/17
WEDNESDAY 13
LEGEND CLUB - MILANO

10/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

10/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
OFFICINE SONORE - VERCELLI
NARNIA: ecco il video di 'Messengers'
07/11/2017 - 13:35 (10 letture)

RECENSIONI
65
ALTRE NOTIZIE
07/11/2017 - 13:35
NARNIA: ecco il video di 'Messengers'
08/08/2017 - 19:04
NARNIA: diffuso il video di ''Reaching For The Top''
15/07/2017 - 01:03
NARNIA: guarda il nuovo video
09/06/2017 - 00:12
NARNIA: guarda il nuovo video
17/09/2016 - 17:56
NARNIA: nuovo video disponibile
21/10/2010 - 00:16
NARNIA: a dicembre gli spettacoli d'addio
16/04/2010 - 13:20
NARNIA: fine della corsa per la band
26/06/2009 - 13:02
NARNIA: nuovo brano in streaming
29/08/2008 - 16:49
NARNIA: Nuovo singer
ULTIME NOTIZIE
07/11/2017 - 13:28
LOUDNESS: svelata la copertina e la data di pubblicazione del nuovo disco
07/11/2017 - 12:34
METALLIZED: online le playlist con Moonspell, Pink Floyd..e molto altro!
06/11/2017 - 18:29
CELLAR DARLING: disponibile il video di ''Six days''
06/11/2017 - 18:14
KATAKLYSM: annunciato il nuovo album
06/11/2017 - 18:08
DOWN N` OUTZ: guarda il live video di Storm
06/11/2017 - 17:08
CRUCIAMENTUM: il nuovo EP in streaming
06/11/2017 - 16:43
CANNABIS CORPSE: annunciate due date in Italia
06/11/2017 - 16:18
SIXX A.M.: ecco il lyric video della nuova versione di 'Accidents Can Happen'
06/11/2017 - 16:10
THAW: online un altro brano
06/11/2017 - 16:06
TRIVIUM: ad aprile in Italia per una data
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     