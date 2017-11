SAXON: a febbraio il nuovo disco, ecco i dettagli

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 15 Non vedevo l'ora di sentire questa notizia, speriamo annuncino a breve anche date in Italia: li ho visti da poco, ma ho davvero ancora troppa fame di un buon sano e VERO Heavy Metal! Avanti così Biff, facci il dono di portare il vessillo del Metallo per altri 10 anni \m/ 14 Bella copertina, bei titoli! Vai così! Forza Saxon 13 . Però chi si avvicina a certi gruppi che vengono incensati dalla critica e non rientrano nel proprio spettro musicale, magari ci si permette una critica. Tutto li. Poi meglio a chi piacciono . @Metal Shock, guarda che non sei assolutamente un true metaller 'ottuso' perché se no io sono addirittura 'arcaico' sotto certi aspetti che riguardano l'heavy metal. Hai un' apertura musicale molto ampia e questo ti porta ad ascoltare diversi tipi di metal. Questo non è un difetto, anzi. Però chi si avvicina a certi gruppi che vengono incensati dalla critica e non rientrano nel proprio spettro musicale, magari ci si permette una critica. Tutto li. Poi meglio a chi piacciono 12 @Metal Shock si' e' vero io sono una defender of the flame, senza dubbio, lol @rik, grazie, confermi sempre di essere un "Perfect Gentleman". Ricambio le osservazioni, lo sai!@Metal Shock si' e' vero io sono una defender of the flame, senza dubbio, lol 11 @Rk: E pensare che piu` volte mi sono preso del true metaller ottuso, Silvia e` peggio di me, ahahahah scherzo. Per i Trivium non me la prendo ci mancherebbe, tanto poi arrivano i Saxon e siamo tutti in Demin and leather!!! Saluti. 10 . Come ti ho sempre scritto è sempre un piacere confrontarsi con Te . Anche perché esponi le tue idee senza presunzione o arroganza ma mettendoci tutta la passione di una metallara vera . ..... bellissima la song e il video di battering ram @Silvia, ceeeertooo che siiiii !!!! La mia era solo una battuta magari non molto riuscita. Come ti ho sempre scritto è sempre un piacere confrontarsi con Te. Anche perché esponi le tue idee senza presunzione o arroganza ma mettendoci tutta la passione di una metallara vera. ..... bellissima la song e il video di battering ram 9 ) e l'hc/punk mi pare siamo abbastanza d'accordo no? Mi pare siamo anche della stessa generazione grosso modo... Comunque e' sempre bello discutere quando si ha voglia di condividere le proprie esperienze, anche se non si hanno gli stessi gusti. Almeno x me non importa A proposito dei Saxon, sono molto convinti della loro passione anche dal vivo, almeno cosi' mi e' stato riferito @rik ma a parte i Pantera (sacrilegio! Scherzo) e l'hc/punk mi pare siamo abbastanza d'accordo no? Mi pare siamo anche della stessa generazione grosso modo... Comunque e' sempre bello discutere quando si ha voglia di condividere le proprie esperienze, anche se non si hanno gli stessi gusti. Almeno x me non importaA proposito dei Saxon, sono molto convinti della loro passione anche dal vivo, almeno cosi' mi e' stato riferito 8 . @Silvia, @Metal Shock, ogni tanto ci troviamo concordi su qualcosa ... lol @Giaxomo, leggo sempre con interesse i tuoi post. @Silvia, @Metal Shock, ogni tanto ci troviamo concordi su qualcosa ... lol 7 Una delle poche band storiche che ancora hanno un perche`!! 6 sempre molto belli i loro dischi 5 A proposito di storia... 4 Grand rik, io Call to Arms me lo sparo regolarmente anche a distanza di qualche anno, un piccolo classico! 3 È sempre una buona notizia. Speriamo in un buon album ... the eagle has landed again 2 Offerto da Opel 1 DAJEEE MAESTRI!!!