VOIVOD: entrati in studio per registrare il nuovo album

07/11/2017 - 18:42 (87 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 3 visti a Roma e devo dire che sono in formissima !!! bella notizia 2 ‘Sti cazzi, si prospetta un inizio 2018 infuocato! 1 Bella notizia, band a dir poco leggendaria..buon inizio del 2018!