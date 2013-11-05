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10/11/17
THE ERKONAUTS
I Shall Forgive

CONCERTI

08/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER (ANNULLATO!)
TRAFFIC CLUB - ROMA

08/11/17
W.A.S.P. + BEAST IN BLACK + RAIN
ESTRAGON - BOLOGNA

09/11/17
OMNIUM GATHERUM + SKALMOLD +STAM1NA
LEGEND CLUB - MILANO

09/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

09/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

09/11/17
W.A.S.P. + BEAST IN BLACK + RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

10/11/17
WEDNESDAY 13
LEGEND CLUB - MILANO

10/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

10/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
OFFICINE SONORE - VERCELLI

10/11/17
HARDCORE SUPERSTAR + FOZZY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
THE OBSESSED: disponibile la versione rimasterizzata del brano 'Tombstone Highway'
08/11/2017 - 15:49 (60 letture)

rik bay area thrash
Mercoledì 8 Novembre 2017, 20.09.45
1
Quando una band aveva un sound 'umano' ..... altri tempi. (Imho)
RECENSIONI
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THE OBSESSED: nuovo brano disponibile
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THE OBSESSED: disponibili tutti i dettagli ed un brano del nuovo disco
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