CREMATORY: svelati i primi dettagli del nuovo disco

09/11/2017 - 15:24 (93 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 belli questi, una volta me li ascoltavo, poi ho smesso...non mi ricordo perchè 1 Caspita,rapidi a questo giro! Monument è uscito ad inizio 2016. Beh,se è come il precedente non mi potrò lamentare, anzi! E questa formazione è ottima