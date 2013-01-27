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10/11/17
SINSAENUM
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Deliverance from the Godless Void

10/11/17
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Louder Than Love

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Secrets of the Magick Grimoire

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10/11/17
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10/11/17
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Phantom Amour

10/11/17
IMPUREZA
La Caída de Tonatiuh

CONCERTI

09/11/17
OMNIUM GATHERUM + SKALMOLD +STAM1NA
LEGEND CLUB - MILANO

09/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
JAILBREAK LIVE CLUB - ROMA

09/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

09/11/17
W.A.S.P. + BEAST IN BLACK + RAIN
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

10/11/17
WEDNESDAY 13
LEGEND CLUB - MILANO

10/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)

10/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
OFFICINE SONORE - VERCELLI

10/11/17
HARDCORE SUPERSTAR + FOZZY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

10/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
UFO BRUNECK - BRUNICO (BZ)

10/11/17
PROFANAL + GUESTS
TITTY TWISTER - FIRENZE
BLOODSHOT DAWN: disponibile il nuovo lyric video
09/11/2017 - 15:47 (54 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
01/02/2013
Live Report
VADER + ABORTED + BONDED BY BLOOD + FHOBI + BLOODSHOT DAWN
Colony Club, Brescia, 27/01/2013
 
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