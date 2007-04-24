SHAKRA: ecco il video di 'Cassandra’s Curse'

10/11/17
ELECTRIC WIZARD
Wizard Bloody Wizard
10/11/17
WITCHERY
I Am Legion
10/11/17
DESOLATE SHRINE
Deliverance from the Godless Void
10/11/17
VIOLENT DIVINE
Louder Than Love
10/11/17
ELVENKING
Secrets of the Magick Grimoire
10/11/17
SINSAENUM
Ashes
10/11/17
SERENADE
Onirica
10/11/17
TOOTHGRINDER
Phantom Amour
10/11/17
D WITH US
Searching for the Light
10/11/17
SPOOK THE HORSES
People Used to Live Here
10/11/17
WEDNESDAY 13
LEGEND CLUB - MILANO
10/11/17
TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN + GALDERIA
PHENOMENON - FONTANETO D'AGOGNA (NO)
10/11/17
GORGOROTH + GEHENNA
OFFICINE SONORE - VERCELLI
10/11/17
HARDCORE SUPERSTAR + FOZZY
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
10/11/17
L.A. GUNS + STONE TRIGGER
UFO BRUNECK - BRUNICO (BZ)
10/11/17
PROFANAL + GUESTS
TITTY TWISTER - FIRENZE
10/11/17
UNSYLENCE + ACT OF DEPARTURE + WAVES IN AUTUMN
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ASRIZIO (VA)
10/11/17
THE OSSUARY + LEGIONEM + GARGOYLE
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
10/11/17
MARCHE FUNEBRE + TETHRA + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
10/11/17
GESCHLECHT + NY'MYND + NUBLOOD
THE WALL CLUB - PIACENZA