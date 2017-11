GUNS N` ROSES: il 15 giugno al Firenze Rocks

10/11/2017 - 10:37 (244 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 15 Non ci andrò anche se sono vicinissima..sinceramente non mi interessano più anche se hanno fatto la storia e su questo non ci piove. Comunque son contenta che si facciano questi concerti, d'accordo con Tino riguardo i mega raduni estivi. Certo il Modena park è stato forse il più grande concerto fatto sul suolo italiano..mi riferisco all'affluenza di pubblico..Devo dire che la mia Toscana si sta dando da fare..il 22 settembre scorso a Lucca i Rolling Stones, a giugno i Guns..e gira voce di far venire anche i Pink Floyd..bene, bene. Finché gira bella musica e band leggendarie a me fa piacere..immagino che i biglietti saranno alle stelle, peggio per i fans.. 14 Se penso alla panza di Axl... no dai, ho appena mangiato! Se invece penso a "mr.brownstone" suonata da slash e kennedy in "made in stoke" allora dico che vale la pena rompere il porcellino 13 Bene, Dio mi volle fiorentino, ma non credo più di tanto a lui quindi dirò: che culo! 12 Con la Ryanair e le low costs poi oggi si può pure andare all’estero al costo di una serata in pizzeria a vedere gruppi che non vengono in Italia @tino, grande, concordo! A chi non la pensa come te dico, ragazzi ma qual è il problema se i fans di questo gruppo li vogliono vedere? (neanche a me importa di loro) @thrasher, in che senso gruppi nuovi niente? Ma è pieno di concerti di tutte le carature x chi vuole vedere gruppi di tutti i tipi!Con la Ryanair e le low costs poi oggi si può pure andare all’estero al costo di una serata in pizzeria a vedere gruppi che non vengono in Italia 11 perchè i mega concerti estivi ci fanno sentire vivi e sono comunque belli per l'atmosfera che si respira, andiamolo a chiedere a quelli che a luglio si sono fatti il modena park se non farebbero il bis il prossimo anno. Io non giudico mai i gusti degli altri 10 @Metal Shock: io ci tornerò perchè lo spettacolo ad Imola mi è piaciuto e pure parecchio, perchè sto a Firenze e perchè il prezzo, se come ad Imola, è ragionevole (arrivando a concerto dei Darkness quasi finito sono comunque riuscito ad arrivare quasi sottopalco). 9 Mo ce faccio un pensiero dio culo 8 @Tino: a questo punto meglio starsene a casa in pantofole e risparmiare centinaia di euro, ahahah. Piu` che altro proprio perche` erano gia` venuti lo scorso, perche` andare di nuovo??? Perche`??? 7 A me piacerebbe sentire un disco di inediti con Slash,Duff e Izzy che da una mano in fase compositiva. In 30 anni di carriera solo 3 dischi di inediti hanno fatto,Chinese democracy risale a 9 anni fa ormai... Sentire x la milionesima volta welcome to the jungle o my michelle nn mi interessa sinceramente. 6 a me frega niente perchè non mi sono mai piaciuti ma se a imola hanno fatto decine di migliaia di persone e a loro piacciono che male c'è? Sempre meglio di quelli che si esaltano ascoltando un dj a ibiza 5 Stasera suoneranno a Huston Texas, lo saputo ieri sera mentre guardavo la partita di basket Huston Cleveland e il chitarrista Slash in un video ha regalato due biglietti ad uno del pubblico del toyota center di Huston. 4 @Thrasher: ma come chissenefrega, vedrai adesso quanti commenti del tipo "presente, sempre grandi ecc." Band nuove?? Ahahahah 3 Ma..... qualche gruppo nuovo niente? Sempre la stessa gente a prezzi che saranno folli e improponibili... andiamo avanti con il carrozzone delle Reunion commerciali... grandi all epoca ma.oggi chussene frega 2 @Vitadathrasher si saprà tutto lunedì 1 10 min. da casa, ma..........che ne vale la pena? prezzi???