FAITH NO MORE: morto l'ex-cantante Chuck Mosley

11/11/2017 - 07:31 (293 letture)



Che brutta notizia... Giusto il 9 novembre ho fatto un di set e quando ho messo su' We Care A Lot pensavo a lui... R.I.P. 6 RIP 5 Brutta cosa la dipendenza. RIP 4 Ennesima morte per le droghe....non capiro` mai questi "suicidi". Riposa in pace Chuck. 3 Le dipendenze sono una malasorte, mi dispiace molto x chi ci cade. Dai che brutta notizia e a quest'età poi....Le dipendenze sono una malasorte, mi dispiace molto x chi ci cade. 2 Tanti bei ricordi legati alla figura di Chuck....quei primi due dischi in cui lui figurava come cantante vanno riscoperti e rivalutati come meritano....mi permetto anche di dire....soprattutto rivolto ai giovani ma non solo.....state lontani da ogni tipo di droga....è tutta merda che rovina la cosa più bella che uno ha cioè la vita....se proprio volete degli eccessi drogatvi di buona musica....ciao Chuck 1 Mi dispiace davvero..troppi decessi ultimamente e tutti giovani..non ci siamo!