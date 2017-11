IRON MAIDEN: disponibile lo streaming ufficiale di 'The Book Of Souls

12/11/2017 - 09:49 (212 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 7 @rik esatto molto naturali e un grande feeling col pubblico, un valore aggiunto. @tino da quel che ho capito è un audio CD ma in streaming è un video. 6 . ... mi sembra anche che le nuove song si integrino bene con il loro storico repertorio .... sempre grande professionalità e mai ostentata ... sempre molto naturali ... Ciao Silvia. ... mi sembra anche che le nuove song si integrino bene con il loro storico repertorio .... sempre grande professionalità e mai ostentata ... sempre molto naturali ... 5 Solo audio o anche video? 4 ). Copio ciò che ho già scritto sul forum. Un gruppo che ancora dà il 1000% sul palco come fossero degli esordienti tale è l'mpegno e passione... E che strumentisti, hanno tutti migliorato il tocco, soprattutto Dave che sì è sempre stato molto elegante ma qui supera se stesso. Fra l’altro i pezzi non mi sembrano ritoccati perchè li avevo già sentiti nei video postati dai fans e mi sembrano uguali. E che spettacolo incredibile, Bruce continua a tenere la scena alla grande! Fra l'altro oggi come oggi dà il meglio di sè su pezzi tipo Fear of the Dark secondo me Hahaha ciao rik! Sì sì Paul rimane il mio singer preferito decisamente ma a prescindere dal confronto con Bruce che comunque apprezzo molto su disco. Ho visto il live ieri in streaming e non vi disco l'emozione (anche senza Paul, hahaha). Copio ciò che ho già scritto sul forum. Un gruppo che ancora dà il 1000% sul palco come fossero degli esordienti tale è l'mpegno e passione... E che strumentisti, hanno tutti migliorato il tocco, soprattutto Dave che sì è sempre stato molto elegante ma qui supera se stesso. Fra l’altro i pezzi non mi sembrano ritoccati perchè li avevo già sentiti nei video postati dai fans e mi sembrano uguali. E che spettacolo incredibile, Bruce continua a tenere la scena alla grande! Fra l'altro oggi come oggi dà il meglio di sè su pezzi tipo Fear of the Dark secondo me 3 Estiqaatsi... ritiene che Iron Maiden fanno bene a mugere mucca fin quando latte non finisce... ahahahah 2 Un'ascoltata la do sicuramente...La copertina mi piace un sacco!!! 1 . Le varie review che ho letto ne parlano in termini molto buoni. Anche i suoni delle guitars dicono che abbiano beneficiato di un mixing di buon livello. Comunque si può dire quel che si vuole, ma i maiden live sono veramente unici . (Imho) .... aaaaahh @Silvia, lo so mi stanno già 'fischiando' le orechie ... ( di anno è il 'tuo' singer .... Sono fiducioso. Le varie review che ho letto ne parlano in termini molto buoni. Anche i suoni delle guitars dicono che abbiano beneficiato di un mixing di buon livello. Comunque si può dire quel che si vuole, ma i maiden live sono veramente unici. (Imho) .... aaaaahh @Silvia, lo so mi stanno già 'fischiando' le orechie ... ( di anno è il 'tuo' singer....