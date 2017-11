IRON MAIDEN: annunciato il tour, tre date in Italia il prossimo anno

13/11/2017 - 14:27 (401 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 28 Grazie @Buried alive @klostri, idem, pensa che io sono ferma a Street Fighters II, figurati!Grazie @Buried alive 27 Ah no..non avevo letto tutto, i prezzi ci sono, 55 euro ci posso arrivare, oltre se lo scordano! 26 A Firenze ci vado a vederli..spero solo che i biglietti non siano da 2000 euro, altrimenti ne faccio volentieri a meno. 25 Silvia commento 17: davanti a me in coda per le prime file a Trieste 2016 c'era un padre con due ragazzini di 11 e 14 anni. 24 Sìììììì vogliamo Flash of The blade, Dune To Tame a Land, Alexander The Great, The Loneliness Of The Long Distance Runner, e tante altre che non hanno mai suonato dal vivo !!!! Se fanno alcune di queste temo di esplodere dalla gioia !!!! 23 . @Silvia , grazie. Se si tratta di videogiochi allora non so niente neanch' io. Completamente ignorante in materia (tranne" Zelda - Ocarina of Time") e felice di esserlo 22 Non so altro, LOL @klostri è il videogioco con Eddie come protagonistaNon so altro, LOL 21 Comunque spero solo che i "classici" non siano sempre gli stessi (Trooper, Fear, Hallowed ecc.) e che diano spazio a cose meno sentite (pagherei un rene per sentire una Deja vu , una Loneliness , una Alexander , o una Judas , o Quest , o Sun and Steel ecc. ma anche risentire una Be Quick o Where Eagles Dare non sarebbe male insomma , tanto per capirci). Aspetto la scaletta . 20 E quasi quasi me li riguardo dal vivo un altra volta! l'ultimo album e' molto buono e credo che i pezzi faranno la loro figura dal vivo 19 @Silvia , ma che cacchio è il Legacy of the Beast? 18 @nonchalance: io lo sapevo, infatti non li avevo manco messi ahahaah l'unica restrizione su date future riguarda altri stati da quel che ho letto. Comunque, penso che quel discorso dipenda solo da come le agenzie presentino le date, secondo me le scalette saranno uguali. Gli stessi Iron hanno messo tutto assieme, che siano festival o date singole. 17 Pensate ci sia un limite di eta' o si possono portare anche i ragazzini? 16 P.S.: Firenze Rocks > Live Nation 15 Praticamente, per ora si sono accordati per quelle date lì..nelle altre, forse, ci sarà qualcun'altro ancora non annunciato! Comunque, più in là verranno svelate ulteriori date che sfoceranno nel 2019. _ Per la storia "collegate": è la Vertigo che ha detto che quelle due saranno speciali. Quella del Firenze Rocks, magari, avrà delle "restrizioni"..chessò! No! Contento?Praticamente, per ora si sono accordati per quelle date lì..nelle altre, forse, ci sarà qualcun'altro ancora non annunciato! Comunque, più in là verranno svelate ulteriori date che sfoceranno nel 2019. _ Per la storia "collegate": è la Vertigo che ha detto che quelle due saranno speciali. Quella del Firenze Rocks, magari, avrà delle "restrizioni"..chessò! 14 In che senso collegate? Quindi niente Italia per i KillswitchIn che senso collegate? 13 Ah, gli asterischi servono a segnalare le date in cui avranno come guest i Killswitch Engage.. Mentre, le date di Milano e Trieste son "collegate" perché, a quanto pare, lì proporranno l'intera scenografia. 12 Aggiungo io che, invece di proseguire coi revival-tour (alternati a quelli degli album..) proponendo quelle dell'era Gers, hanno deciso di ripetere l'idea di quello della Reunion! 11 *un'appendice... Ci vuole l'opzione x correggere i messaggi 10 @klostri, no non e'un appendice del Book of Souls, ma Smallwood ha dichiarato che non vuole svelare troppi dettagli. Lo chiama History/Hits tour, ed e' basato sul Legacy Of The Beast. L'ho letto nelle news del sito ufficiale 9 Rod Smallwood ha detto che il tema sarà quello del videogame che porta lo stesso titolo..e, che la set-list sarà incentrata più sui classici degli anni '80 con qualche pezzo più recente! 8 Io comunque non ho ancora capito che tour sia. Voglio dire, è un' altra appendice del Book of Souls, o un "revival" di pezzi del passato o cos' altro? 7 Io sicuro la data di Trieste 6 Cioè scusate a firenze il giorno prima foo fighters, il giorno dopo guns, il giorno dopo iron, il giorno dopo ancora Ozzy e judas priest. Gli ultimi due giorni bisognerebbe esserci a prescindere, ma soprattutto mi chiedo riusciranno a gestire la situazione della struttura (bagni, rifiuti, logistica) con quei gruppi a distanze così ravvicinate? Io ricordo ai vecchi tempi che se beccavi la seconda data del gods of metal dopo che c’erano stati gli unni del giorno prima era un delirio. 5 curioso perchè sulla carta si possono fare più date visto che sono distanti fra loro, ad esempio mi piacerebbe sapere se meglio la data di firenze o quella di milano, intendo come location 4 . Grande spettacolo, grandi intrattenitori, grandi musicisti e vabbè e un repertorio di song da fare invidia a molti ( e forse) più blasonati gruppi. Si può dire tutto quel che si vuole ma sono veramente tra i più grandi. Grande spettacolo, grandi intrattenitori, grandi musicisti e vabbè e un repertorio di song da fare invidia a molti ( e forse) più blasonati gruppi. 3 Questa volta spero di non farmeli scappare 2 Piazza Unità d’Italia? WTF. 1 wow! e ora toto scaletta!