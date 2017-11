FIRENZE ROCKS: a giugno Iron Maiden, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, Judas Priest e Guns n' Roses

13/11/2017 - 14:39 (323 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 10 Il nome dei Judas è l'ultima ruota del carro..non si può vede' una cosa del genere! I Foo Fighters poi..quelli mi chiedo, con tutto il rispetto, come fanno a campa'..band proprio che a me è indifferente , non mi dice nulla.. 9 ...il posizionamento dei Judas è scandaloso. 8 Quoto Entropy e AL. 7 che colpo vedere i Judas sotto a un bollito e a un gruppo di poser... che tristezza 6 A quanto pare, chi più costa più sta in alto.. 5 ma davvero ormai i judas sono meno "importanti" (se non storicamente , dal punto di vista commerciale) di questi avenged sevenfold? a me nonostante tutto mi pare davvero strano... questo tralasciando la questione che può apparire scandaloso la scelta da un punto di vista di rispetto per la storia etc.. (premetto che non sono uno che impazzisce per i judas... ) 4 quest'anno festival nostalgia in giro per l'europa ma fighi... ci sarò in belgio, vediamo se fare anche firenze. 3 Hahaha, bella LORIN 2 Ellamadonna 1 Alla faccia della pensione hi hi hi hi hi hi hi......sembra l'ultimo Monster Of Rock di sempre: o adesso o mai più.