EXHORDER: tornano con una nuova line-up

Mah, in realtà secondo me la cosa è sempre stata un po' ingigantita. è molto probabile che ci sia stata una bella influenza da parte degli Exhorder per la creazione di quel suono, ma se ricordo bene parliamo anche di due gruppi amici e Phil Anselmo è di New Orleans come loro. Gli stessi Exhorder non mi pare abbiano mai alzato polveroni in merito e comunque va detto che i Pantera riuscirono comunque a tirar fuori uno stile ed un suono molto personale, con cui riuscirono ad aver successo senza compromettere la qualità. In ogni caso, i due dischi degli Exhorder erano molto belli e spiace siano rimasti un po' nell'ombra.