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ales Of Woe - The Journey Of Odysseus - Part II: From Hades To Ithaca

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CONCERTI

16/11/17
KOBRA AND THE LOTUS + SECRET RULE + RAVENSCRY
TRAFFIC CLUB - ROMA

17/11/17
KOBRA AND THE LOTUS + SECRET RULE + RAVENSCRY
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

17/11/17
ELECTRIC BALLROOM + GUESTS
OFFICINE SONORE - VERCELLI

17/11/17
PANDEMIA + TALES OF DELIRIA + GUESTS
MAT LABORATORIO URBANO - TERLIZZI (BA)

17/11/17
BAFFODORO + UMBRA NOCTIS + TULPA
CIRCOLO ARCI DALLO' - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

18/11/17
EXTREME NOISE TERROR + GUESTS
CSO RICOMINCIO DAL FARO - ROMA

18/11/17
HELLOWEEN
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

18/11/17
BE THE WOLF + GUESTS
OFFICINE SONORE - VERCELLI

18/11/17
MORTUARY DRAPE + SULFUR + PRISON OF MIRRORS
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

18/11/17
CELESTIA + IMAGO MORTIS + BLAZE OF SORROW
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
CULT OF LUNA: in streaming il nuovo live DVD
16/11/2017 - 08:23 (51 letture)

Red Rainbow
Giovedì 16 Novembre 2017, 9.37.58
1
Setlist da brividi + qualità della registrazione = spettacolo totale. Praticamente imperdibile, per chi ama il post metal.
RECENSIONI
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ARTICOLI
29/04/2013
Live Report
CULT OF LUNA + THE OCEAN + LO!
Traffic Club, Roma, 24/04/2013
 
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