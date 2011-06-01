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HELLFEST: annunciati Body Count, Deftones, A Perfect Circle e Parkway Drive
16/11/2017 - 16:04 (80 letture)

Giaxomo
Giovedì 16 Novembre 2017, 17.51.33
1
Tutto bello, io ho già il biglietto in mano per Verona, ma Maynard dovrebbe darci un taglio con l’acido lisergico, sul serio..
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