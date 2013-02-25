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17/11/17
KOBRA AND THE LOTUS + SECRET RULE + RAVENSCRY
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17/11/17
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17/11/17
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18/11/17
EXTREME NOISE TERROR + GUESTS
CSO RICOMINCIO DAL FARO - ROMA

18/11/17
HELLOWEEN
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

18/11/17
BE THE WOLF + GUESTS
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18/11/17
MORTUARY DRAPE + SULFUR + PRISON OF MIRRORS
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

18/11/17
CELESTIA + IMAGO MORTIS + BLAZE OF SORROW
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
AOSOTH: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
16/11/2017 - 16:49 (44 letture)

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