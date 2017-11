IN FLAMES: pubblicato un EP di cover

17/11/2017 - 15:21 (215 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 23 @draKe, concordo. Il problema non è il cambio di rotta (giustamente ognuno fa ciò che vuole) ma la mancanza di creatività (secondo me) 22 carina dai....tranne il finale ripetuto per troppi giri dove potevano fare di meglio. C'è da dire che i Depeche Mode in particolare hanno scritto delle opere d'arte musicali che si prestano tantissimo ad essere coverizzate in mille salse!! Se gli in flames avessero la capacità di scrivee brani di qualità il loro cambio di rotta non sarebbe stato un problema, invece qui abbiamo la prova che se il pezzo è figo sanno fare il loro lavoro... 21 Metal Schock si è vero..ahahaha li ho ascoltati tanti anni fa, ma il Metal mi ha conquistato ( per fortuna}. Tra l'altro The Chauffeur è uno dei miei brani preferiti, un capolavoro nel suo genere.. 20 Erano band più che valide, ora abbiamo del pattume in ambito mainstream..ma a me frega poco. Gli In Flames ormai hanno saltato il fosso..ahahah. Comunque ognuno deve fare ciò che vuole.. 19 @Silvia: e chi li disprezza?? A me fanno solo schifo, a parte quello...e` solo che pensare a LisaBlack che ascolta i Duran mi vien da ridere (simpaticamente s`intende Lisa!). 18 In realta' riascoltate da adulta e parlando seriamente quelle bands erano davvero valide nel loro genere. Sicuramente x quelli della nostra eta' rappresentano un certo genere da disprezzare ma io credo che ascoltando la musica senza pregiudizi si possa affermare la loro professionalita'. Comunque chiedo scusa x l'OT, dovremmo parlare degli In Flames 17 Simple Minds? Duran Duran?? Aaaaaahhhhhhb 16 Ecco, i miei 5 minuti di vergogna, hahaha! @Lisa anch'io a 11/12 anni ascoltavo i Duran Duran!Ecco, i miei 5 minuti di vergogna, hahaha! 15 Io non riesco a finire di ascoltare nemmeno il pezzo, come da tanti anni a questa parte coi loro dischi (mia opinione, chiaro) No no infatti era diretto a chi voleva leggere.... hahaha! Alla tua domanda a cosa serve? Dico che ai nuovi fans piacera' molto, lo so perche' il nuovo stile di Anders e' molto apprezzatoIo non riesco a finire di ascoltare nemmeno il pezzo, come da tanti anni a questa parte coi loro dischi (mia opinione, chiaro) 14 Meglio i Depeche Mode..senza dubbio, band che insieme ai Simple Minds e ai Duran Duran, ascoltavo negli 80's..al di fuori del Metal ovvio! Alla faccia di chi mi dice che sono "chiusa"..però una band che si snatura troppo non mi va giù'..a ciascuno il suo genere di musica senza fa' confusione che è meglio!! 13 @Silvia : guarda che non sono TheSkull...., ahahahah!!! 12 . Gli In Flames comunque stanno avendo grande successo col loro tour (co-headliners Five Finger Death Punch) con grossi locali e qualche arena sold-out. Anche se noi vecchi fans non amiamo piu' i loro dischi evidentemente il gruppo ha una nuova fan base molto solida. Al tempo il cambio di sound fu una delusione gigante ma con la maturita' dico che sono molto contenta x loro, io ho sempre i loro fantastici capolavori del passato che non mi stancano mai. Si' ce l'ho, potrei aprire un negozio con tutto il materiale Anthrax che ho fino a Persistence, quindi singoli, video, bootleg, hahaha, x quello chiedevo. Gli In Flames comunque stanno avendo grande successo col loro tour (co-headliners Five Finger Death Punch) con grossi locali e qualche arena sold-out. Anche se noi vecchi fans non amiamo piu' i loro dischi evidentemente il gruppo ha una nuova fan base molto solida. Al tempo il cambio di sound fu una delusione gigante ma con la maturita' dico che sono molto contenta x loro, io ho sempre i loro fantastici capolavori del passato che non mi stancano mai. 11 Ottime scelte, ma c'era bisogno dell'ennesima cover di Wicked Game? Senza contare che dopo la versione di Johnny Cash, Hurt non è più nemmeno dei N.I.N. 10 Hahaha, ok, ok, quindi quelle vecchie cover, volevo solo sapere questo, ti lascio in pace 9 Anthrax: The attack of the killer b`s; vogliamo parlare di Parasite?? Per gli In Flames sono per me diventati scadenti da un po`, gli ultimi dischi sono pessimi, questo ep a cosa serve?? Boh! 8 Dai silvia, basta mettermi in difficoltà... sono vecchio e bolso e la memoria vacilla ah ah ah 7 A quale degli Anthrax ti riferisci? Hahaha, ok non sapevo dei tuoi standards, LOLA quale degli Anthrax ti riferisci? 6 Ma ad essere un po' stronzi, non la ricordavo perchè non è che sia memorabile, per lo meno per i miei canoni. Cmq prima avevo in testa band tipo gli anthrax o i bodom che di cover ne hanno fatte molte e tutte buone (aces high dai bodom è un'altra delle mie prederite, burn dai soilwork) ...diciamo proprio che non me la ricordavo, grazieMa ad essere un po' stronzi, non la ricordavo perchè non è che sia memorabile, per lo meno per i miei canoni. Cmq prima avevo in testa band tipo gli anthrax o i bodom che di cover ne hanno fatte molte e tutte buone (aces high dai bodom è un'altra delle mie prederite, burn dai soilwork) 5 @TheSkull splendida e' Everything Counts dei Depeche Mode su Whoracle! Trasformata! Sono sicura che la apprezzerai tanto 4 Figa questa cover. 3 Devo ascoltarlo, poi giudicherò. Mi incuriosisce perchè non ho memoria di cover fatte dagli inflames e personalmente adoro queste chicche (se ben fatte e soprattutto stravolte). Una delle mie cover preferite, caricaturata più che stravolta, è "under pressure" fatta dai Blood Brothers... mammiamia! 2 Anders si e' trasformato decisamente. Anche se ora ha preso lezioni di canto e avra' sicuramente imparato qualcosa io lo adoravo come growler spontaneo che non aveva tecnica di respirazione sugli album fino a Colony che x me vocalmente e' la sua prova piu' bella. Anche dopo ha cantato bene, ma quel periodo e' quello che preferisco mentre oggi non rientra proprio nei miei canoni. A volte non avere tecnica e' una fortuna perche' si ha piu' personalita'. 1 Hanno sicuramente scelto dei gran pezzi, ma il risultato non è che mi esalti granché...