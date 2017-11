TARJA: guarda il video di ''O Tannenbaum''

17/11/2017 - 17:39 (46 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 1 ! Tradurre questi brani in chiave gotica, con atmosfere sulfuree, decadenti e noir, mi "acchiappa" una "cifra". E lei è la perfetta interprete di questi stati d' animo. Non vedo l'ora di avere questo CD nello stereo per Natale e Capodanno! Tradurre questi brani in chiave gotica, con atmosfere sulfuree, decadenti e noir, mi "acchiappa" una "cifra". E lei è la perfetta interprete di questi stati d' animo.