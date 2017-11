W.A.S.P.: pubblicheranno il ReIdolized (The Soundtrack To The Crimson Idol) a febbraio

17/11/2017 - 18:42



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 1 . (Imho). Sempre unico ed inconfondibile blacky lawless, un singer purtroppo molto sottovalutato .... l' album omonimo resterà tra i migliori in ambito rock'n roll heavy metal a stelle a strisce. (Imho).