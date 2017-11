AC/DC: è morto Malcolm Young

18/11/2017 - 14:51 (276 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 14 RIP Ma era malato per averci lasciato le penne così giovane? 13 No! No! No! No! No! Riposa In Pace leggenda. 12 Grazie per tutto quello che ci ha dato, r.i.p. 11 . RIP Nooooooo che brutta notizia. RIP 10 Mi ritiro nel mio dolore 9 E' una notizia ferale per chiunque ami il rock'n'roll. Gli AC/DC hanno iniziato moltissimi di noi all'ascolto dell'hard and heavy. Rest in peace, brother, e vedi di metterti subito in contatto con Bon Scott. Però non fate troppo casino, lassù... 8 Giornata tristissima per il Rock. Riposa in pace Leggenda 7 Un mostro alle sei corde ritmiche. I suoi riff han fatto la storia! RIP 6 Che brutta notizia.... Sentite condoglianze alla famiglia. RIP Malcom. 5 Parte della nostra vita musicale che se ne va..... 4 Grazie di tutto Malcom, la mente dietro al gruppo. High Voltage rimarrà per sempre uno dei miei dischi preferiti. 3 Uno dei più grandi rhythm guitarist di sempre. RIP 2 R.I.P. 1 Mi spiace tantissimo...