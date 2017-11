DEF LEPPARD: iniziati i lavori sul nuovo disco

19 Se lo ascolti su high and dry le similitudini stilistiche sono evidenti 18 Come BJ non me lo ricordo.... Comunque @tino è vero tutti hit e quanto li passavano nelle rotazioni metal! Dovrei ancora avere i video registrati su VHS 17 Beh Elliott all'inizio era una specie di clone di Brian Johnson poi ha sviluppato un suo stile che è di fatto valore aggiunto. Su hysteria nonostante preferisca alla lunga il precedente posso confermare che sono tutti potenziali hit single. 16 . Sì @Rob, è che mi sono dilungata x cercare di dare una spiegazione al successo dei DL...Ti capisco comunque, a me succede con Seventh Son, capolavoro che io non riesco ad apprezzare (a livello di gusto). La voce di Joe Elliott invece mi sembra speciale e x me ha contribuito molto al loro successo. Insomma de gustibus davvero 15 Ovviamente non è mia intenzione paragonare questo album a quello dei Bon jovi. Il mio era un riferimento all'articolo che ho letto. Il produttore Matt Lange aveva dichiarato, prendendo spunto da Thriller, che la sua intenzione era quella di fare un album in cui i 10 pezzi erano 10 singoli potenziali. In effetti con questo disco c'è riuscito. È che proprio io non riesco a farmelo piacere più di tanto. Lo ascolto, lo apprezzo, ma dopo i numerosi ascolti, vi assicuro che avendolo comprato l'ho ascoltato più volte e a lungo, non mi resta nulla al contrario del capolavoro di Bon Jovi che ho citato. Questione semplicemente di empatia volendo per forza usare un termine colto. Io con i Def Leopard questa empatia proprio non ce l'ho a cominciare dal cantante che mi pare abbia una voce particolarmente anonima 14 @tino ma infatti mica è un'offesa.. neppure Africa è pop x me... Pop io intendo il genere non l'orecchiabilita' o il successo. X restare all'epoca intendo Duran Duran, Billy Idol appunto etc etc 13 Beh il pop puro e' quello alla Britney Spears, ma se intendiamo orecchiabilità il pop che si sente qui non è un offesa. Anche africa dei toto e' pop anni 80 ma è un pezzo della madonna suonato da fenomeni. 12 Quoto Galilee al #9. Pop è uno stile... 11 No, non è vero. Pyromania è del 83. Vabbè comunque cambia poco. 10 @Rob è un disco talmente classico che non so neanche giudicarlo a posteriori... Non riesco a paragonarlo a Slippery When Wet, che è proprio diverso, molto più "americano". Come dice Galilee è più pesantino forse e x me è molto più diretto e moooolto meno patinato rispetto a Slippery. Arrangiato anche molto diversamente. Insomma molto più "europeo". Ma non saprei, mi piacevano tanto da ragazzina e da allora non li ho più ascoltati x riprenderli l'altro giorno e non me li levo dalla testa... Comunque se non arriva non arriva, ha ragione tino... @Mulo dai che non è pop! Proprio la struttura dei pezzi è hard rock leggero... Infati se lo arrangi diversamente viene fuori una cosa molto pesante. Naturalmente secondo me. Comunque quanti ricordi 9 Beh, punti di vista. Il sound NW si è affievolito ma io ce lo sento ancora. Rimane comunque hard rock. Il pop per me è un'altra cosa. E per rockpop intendo cose alla Billy idol. Stiamo poi parlando del 83 quindi la proposta risultava molto più hard di quanto possa apparire oggi. 8 Scusa ma in Hysteria le sfumature nwobhm dove le senti? X me è un disco pop con chitarre elettriche molto leggere e molto poco invadenti. Pezzi come pour... o armageddon it sono puro pop da classifica di fine anni ‘80. Bellissime canzoni ma poco poco hard rock. Comunque grande disco,ne uscisse ancora di musica simile.... 7 Se non arriva non arriva, mica può piacere tutto a tutti. 6 Beh, è un semplice disco di hard rock anni 80 con sfumature NWOBHM. I primi 5 dei Def Leppard sono incredibili. Facendo un paragone con SWW di Bon jovi, direi che il sound dei DL è un po più pesantino e le loro influenze rock pop sono più raffinate. Inoltre aggiungerei che il loro sound non stufa mai, BJ è troppo melenso. I vari dischi dei DL superata la 40ina li ascolto sempre volentieri, BJ escluso l'omonimo faccio fatica. Il resto è Troppo kitsch. 5 Ragazzi vi giuro che mi sono impegnato, ma proprio continuo a non capire in cosa consista la grandezza di questo disco (parlo delle canzoni ovviamente non della produzione). Ne ho letto la genesi su Classix metal e l'ho riascoltato. Se devo dire qual è quel disco rock che può essere un greatest hits penso a Slippery when wet, rimanendo in tema. Ma con Hysteria non ce la faccio proprio. 4 hahaha, scherzo... @rik, non lo sapevo, pensavo lo fosse x via di Joe Elliott...hahaha, scherzo... 3 . Questa song è la preferita dalle ragazze della lap dance .... ehm lo so solo perché l'ho letto ... onde evitare fraintendimenti ... eh eh @Silvia, si è vero, bei tempi. Questa song è la preferita dalle ragazze della lap dance .... ehm lo so solo perché l'ho letto... onde evitare fraintendimenti ... eh eh 2 . Bei tempi quelli in cui piacevano a tutti.... Vedremo che faranno... Questo singolo mi perseguita, LOL. Bei tempi quelli in cui piacevano a tutti.... Vedremo che faranno... 1 Un`altro??? Gia` gli ultimi erano brutti........