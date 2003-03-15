      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
MET
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/11/17
HYPERION
Dangerous Days

24/11/17
ALMANAC
Kingslayer

24/11/17
DEEP AS OCEAN
Lost Hopes | Broken Mirrors

24/11/17
STRAY TRAIN
Blues From Hell

24/11/17
SCORPIONS
Born To Touch Your Feelings

24/11/17
STARBLIND
Never Seen Again

24/11/17
LOCH VOSTOK
Strife

24/11/17
TAAKE
Kong Vinter

24/11/17
HOUSTON
III

24/11/17
AETHERIAN
The Untamed Wilderness

CONCERTI

22/11/17
MARILYN MANSON + GUEST
PALA ALPITOUR - TORINO

22/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
SANTERIA SOCIAL CLUB - MILANO

23/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
QUIRINETTA - ROMA

24/11/17
ULVER + STIAN WESTERHUS
ALMAGIA' TRANSMISSIONS FESTIVAL - RAVENNA

24/11/17
DESPITE EXILE
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO (BS)

24/11/17
BLACK STAR RIDERS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

24/11/17
6TH COUNTED MURDER + KALIAGE
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

24/11/17
UFOMAMMUT + GUESTS
EREMO CLUB - MOLFETTA (BA)

24/11/17
INDACO + MOUNTAINS OF THE SUN
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

25/11/17
THE MODERN AGE SLAVERY + DESPITE EXILE + AMBER TOWN
LA TENDA - MODENA
MET: firmano per la Bitterpill Music
22/11/2017 - 11:19 (27 letture)

ARTICOLI
03/11/2017
Live Report
MALTA DOOM METAL FEST 2017 (Day 2)
Chateau Buskett, Rabat, Malta, 28/10/2017
02/11/2017
Articolo
PROG METAL SCANDINAVIA
La melodia e i richiami del pop in Circus Maximus e Seventh Wonder
27/10/2017
Articolo
HEAVY METAL AFRICA
Life, Passion and Heavy Metal in the Forgotten Continent
13/09/2017
Live Report
METALITALIA.COM FESTIVAL
Day 1 - Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 09/09/2017
13/09/2017
Live Report
METALITALIA.COM FESTIVAL
Day 2 - Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 10/09/2017
10/08/2017
Live Report
METAL FOR EMERGENCY
Area Polifunzionale, Filago (BG), 05/08/2017
02/08/2017
Live Report
PORTO LIVE METAL FEST
Piazza delle Feste, Porto Antico, Genova, 29/07/2017
30/07/2017
Articolo
IL CASCADIAN BLACK METAL
Terza parte
06/07/2017
Live Report
BATTLEFIELD METAL FEST
Ippodromo San Siro, Milano, 02/07/2017
05/06/2017
Articolo
IL CASCADIAN BLACK METAL
Seconda parte
17/05/2017
Live Report
ROCKLAND METALFEST III
Day 2 – Dagda Live Club, Borgo Priolo (PV), 13/05/2017
08/04/2017
Articolo
BLACK METAL COMPENDIUM -
VOLUME 1
Scandinavia e Terre del Nord
25/03/2017
Articolo
IL CASCADIAN BLACK METAL
Prima parte
20/02/2017
Articolo
BLACK METAL:
INTO THE ABYSS
La recensione
26/01/2017
Articolo
DAN LILKER METAL VETERAN
Una vita tra Nuclear Assault, Brutal Truth, Anthrax, S.O.D. e molto altro...
14/01/2017
Articolo
I 100 MIGLIORI DISCHI BLACK METAL
La recensione
18/12/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#9 - I POETI DEL NORD (PARTE QUARTA)
18/12/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#8 - I POETI DEL NORD (PARTE TERZA)
02/12/2016
Articolo
I 100 MIGLIORI DISCHI POWER METAL
La recensione
07/11/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#7 – I POETI DEL NORD (PARTE SECONDA)
07/11/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#6 – I POETI DEL NORD (PARTE PRIMA)
04/11/2016
Live Report
FRONTIERS METAL FESTIVAL
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 30/10/2016
12/09/2016
Live Report
METALITALIA.COM FESTIVAL
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 16/07/16
17/08/2016
Live Report
METAL CHURCH + SKANNERS + WHITE SKULL + BURNING BLACK
Phenomenon, Fontaneto d'Agogna (NO), 10/08/2016
08/08/2016
Live Report
METALDAYS 2016 - DAY 4 & DAY 5
Tolmin, Slovenia, 28-29/07/2016
07/08/2016
Live Report
METALDAYS 2016 - DAY 2 & DAY 3
Tolmin, Slovenia, 26-27/07/2016
06/08/2016
Live Report
METALDAYS 2016 - DAY 0 & DAY 1
Tolmin, Slovenia, 24-25/07/2016
04/07/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#5 – Nightfall in Middle Earth (Parte sesta)
19/07/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#4 – Nightfall in Middle Earth (Parte quinta)
06/06/2016
Live Report
METAL RIOT: SOUL OF STEEL + OVERKHAOS + SHADEWARD
Nordwind Discopub, Bari (BA), 01/06/2016
27/01/2016
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
# 3 - Nightfall in Middle Earth (Parte Quarta)
13/01/2016
Live Report
TRUEMETAL.IT ON THE ROAD
CORAM LETHE + ENDLESS PAIN + BLACK PROPAGANDA + GRIND ZERO, Exenzia-Rock Club, Prato (PO), 08/01/2016
09/11/2015
Live Report
EPICA + ELUVEITIE + SCAR SIMMETRY
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 04/11/2015
12/10/2015
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#2 - Nightfall in Middle-Earth (Parte Terza)
17/09/2015
Live Report
TRUE METAL FESTIVAL
Unleashed + Belphegor + altri @ Circolo Colony, Brescia (BS) - 12/09/2015
03/09/2015
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#1 - Nightfall in Middle-Earth (Parte Seconda)
26/06/2015
Live Report
METAL PARTY, EDU FALASCHI TOUR 2015
Blow Rock, Catania, 20/06/2015
03/06/2015
Live Report
METALITALIA.COM FESTIVAL
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 30/05/2015
27/05/2015
Live Report
WACKEN METAL BATTLE: ITALY 2015
Jailbreak, Roma, 22/05/2015
31/03/2015
Articolo
SPECIALE METALLIZED
La svolta
12/02/2015
Live Report
GEHENNAH + BAPHOMET`S BLOOD + NECROMANCER + VESPER
Closer Club, Roma, 06/02/2015
04/02/2015
Articolo
MITOLOGIA, LETTERATURA E METAL
#0 - Nightfall in Middle-Earth (Parte Prima)
01/02/2015
Live Report
ITALIAN ICONS OF METAL
Viper Theatre, 30/01/2015, Firenze (FI)
02/01/2015
Articolo
STORIA DEL METAL A FUMETTI
Incontri Infernali
30/12/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 22 - L'occhio della webzine
18/11/2014
Live Report
MORBID ANGEL + METHEDRAS
Estragon, Bologna - 13/11/14
30/10/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 21 - L'occhio della webzine
24/10/2014
Live Report
HELMET
Rock 'N' Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 18/10/2014
01/09/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 20 - L'occhio della webzine
18/08/2014
Live Report
METAL CAMP SICILY
Day 3, Torre degli Iblei, Palazzolo Acreide (SR), 14/08/2014
30/07/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
#19 - L'occhio della webzine
23/07/2014
Live Report
TOTAL METAL FESTIVAL
Piscine Comunali di Bitonto (BA), 19/07/2014 - Day 1.
06/07/2014
Articolo
SPECIALE METALLIZED
Avanti con orgoglio
20/06/2014
Articolo
PROMETHEUS
# 10 - Carl Orff:
02/06/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 18 - L'occhio della webzine
01/06/2014
Articolo
STORIA DEL ROCK A FUMETTI
Il Killer Cicerone
28/04/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 17 - L'occhio della webzine
19/04/2014
Articolo
PROMETHEUS
# 9 - Vincenzo Bellini, il migliore. Per vostra norma
01/04/2014
Articolo
SPECIALE METALLIZED
Anno Zero?
30/03/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 16 - L’occhio della webzine
22/03/2014
Articolo
DEATH BY METAL
La Recensione
11/03/2014
Live Report
METAL BATTLE FOROYAR
08/03/2014, Sjónleikarahúsið, Tórshavn, Isole Fær Øer
27/02/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 15 - L'occhio della webzine
14/02/2014
Articolo
PROMETHEUS
# 8 - Franz Liszt, il grande virtuoso
10/02/2014
Articolo
Folk Metal - Dalle Origini Al Ragnarök
La Recensione
30/01/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 14 - L'occhio della webzine
09/01/2014
Live Report
APULIA METAL FEST
Demodè Club, Modugno (BA), 04/01/2014
02/01/2014
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 13 - L'occhio della webzine, Speciale 2013
29/12/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 12 - L'occhio della webzine
27/12/2013
Articolo
PROMETHEUS
#7 - Fryderyk Chopin, il poeta della tastiera
02/12/2013
Articolo
CHRISTIAN METAL ITALIANO
La musica del diavolo o dell'acquasanta?
29/11/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 11 - L'occhio della webzine
21/11/2013
Live Report
METATRONE + HYPERSONIC + HYDRA
Viagrande Studios, Viagrande (CT), 16/11/2013
05/11/2013
Articolo
PROMETHEUS
#6 - Gioacchino Rossini, un italiano a Parigi
02/11/2013
Articolo
METALLICA
Metallica 3D - Through the Never, 29-30/10/2013
29/10/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 10 - L'occhio della webzine
28/09/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 9 - L'occhio della webzine
30/08/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 8 - L'occhio della webzine
19/08/2013
Live Report
METAL CAMP SICILY
Stadio Palatucci, Noto (SR), 16/08/2013
04/08/2013
Live Report
METALDAYS
DAYS 4-5, Tolmin, Slovenia, 25-26/07/2013
02/08/2013
Live Report
METALDAYS
DAY 2-3, Tolmin, Slovenia, 23-24/07/2013
02/08/2013
Live Report
METALDAYS
DAY 1 - Tolmin, Slovenia, 22/07/2013
31/07/2013
Live Report
METALDAYS
DAY 0 - Tolmin, Slovenia, 21/07/2013
29/07/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 7 - L'occhio della webzine
18/07/2013
Articolo
PROMETHEUS
#5 - Johann Sebastian Bach, la Grande Fuga verso l'Immortalità
30/06/2013
Articolo
SPECIALE METALLIZED
A caccia di nuovi orizzonti
28/06/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 6 - L'occhio della webzine
26/06/2013
Live Report
METAPHYSICS + REFUGE OF DREAM + CALUMET
Villa Agnese, Milazzo (ME), 21/06/2013
15/06/2013
Articolo
PROMETHEUS
# 4 - Ludwig Van Beethoven, l'Uomo contro il Destino
30/05/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 5 - L'occhio della webzine
05/05/2013
Articolo
PROMETHEUS
# 3 - Richard Wagner, la Rivoluzione Romantica
29/04/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 4 - L'occhio della webzine
28/04/2013
Live Report
EXTREME METAL FEST
La Corte di Bacco, Avola (SR), 24/04/2013
31/03/2013
Articolo
PROMETHEUS
# 2 - Niccolò Paganini, il Patto col Diavolo
30/03/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 3 - L'occhio della webzine
25/03/2013
Live Report
METAL BATTLE FOROYAR
# 2 - Sjónleikarahúsið, Tórshavn, Isole Fær Øer, 16/03/2013
23/03/2013
Live Report
METAL BATTLE FOROYAR
# 1 - Sjónleikarahúsið, Tórshavn, Isole Fær Øer, 15/03/2013
27/02/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 2 - L'occhio della webzine
22/02/2013
Live Report
KORPIKLAANI + METSATOLL
Temporock, Gualtieri (RE), 16/02/2013
11/02/2013
Articolo
PROMETHEUS
# 1 - Wolfgang Amadeus Mozart, la Rockstar del 18° Secolo
29/01/2013
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 1 - L'occhio della webzine
01/01/2013
Live Report
CALABRIAN METAL INFERNO 7.0
Hemingway Club, Catanzaro Lido (CZ), 28/12/12
29/12/2012
Articolo
THE METALLIZED OBSERVER
# 0 - L'occhio della webzine
24/12/2012
Articolo
A METAL CAROL
Il Canto di Natale secondo Metallized
21/12/2012
Articolo
LA FINE DEL METAL
21/12/2012
03/12/2012
Articolo
IL METAL FAROESE
L'orgoglio di una nazione
21/11/2012
Live Report
VISION DIVINE + METATRONE + DALIA NERA
Rassegna Metal Maniacs, Vol. II - Barbara Disco Lab (CT), 17/11/2012
31/10/2012
Intervista
METAL ON THE BEACH
Le Interviste
18/10/2012
Live Report
METALLIZED PARTY
The Theatre Club, Rozzano (MI), 13/10/2012
16/10/2012
Articolo
CALCIO & METAL
Le leggende del pallone incontrano le leggende del Metal
16/09/2012
Intervista
KIVIMETSÄN DRUIDI
Extreme fantasy metal
14/09/2012
Live Report
METAL ON THE BEACH
Barbara Beach, Catania, 08/09/2012
06/09/2012
Articolo
I 100 MIGLIORI DISCHI DEATH METAL
La recensione
17/08/2012
Live Report
METALCAMP
Day Four & Day Five - Tolmin, Slovenia, 09-10/08/2012
16/08/2012
Live Report
METALCAMP
Day two & three - Tolmin, Slovenia, 06-07/08/2012
15/08/2012
Live Report
METALCAMP
Day one - Tolmin, Slovenia, 05/08/2012
12/08/2012
Live Report
TOTAL METAL FESTIVAL
Parco Storico del Lago, Toritto (BA), 31/07/2012
18/07/2012
Live Report
GODS OF METAL
Day 4, Arena Fiera Milano, Rho (MI), 24/06/2012
10/07/2012
Live Report
SUN VALLEY METAL FEST
DAY 2 - Gallio (VI), 30/06/2012
08/07/2012
Live Report
SUN VALLEY METAL FEST
DAY 1 - Gallio (VI), 29/06/2012
01/07/2012
Articolo
SPECIALE METALLIZED
Di traguardi e nuovi inizi....
08/06/2012
Live Report
SICILY METALCAMP - DAY 3
Villaggio La Torre, Palazzolo Acreide (SR), 02.05.2012
04/06/2012
Articolo
METAL FOR CELEBRITIES
Perché i metallari sono ovunque...
27/05/2012
Live Report
METALLICA + MACHINE HEAD + GOJIRA
Stadio Friuli, Udine, 13/05/2012
17/05/2012
Articolo
SLUDGE METAL
Una breve guida alla comprensione
04/05/2012
Articolo
PUNK E METAL
Affinità ed Influenze
25/03/2012
Articolo
BRISCOLA OF METAL
Chi ha invecchiato l'heavy metal?
19/03/2012
Articolo
TRUE NORWEGIAN BLACK METAL
We turn in the night consumed by fire
03/01/2012
Live Report
SIRACUSA EXTREME METAL FEST
La Factory, Cassibile (SR), 30/12/2011
29/12/2011
Articolo
IL GRANDE LIBRO DELL'HEAVY METAL
La recensione
14/10/2011
Intervista
BYRON NEMETH
Forte dentro
29/09/2011
Articolo
NON E' UN PAESE PER METALLARI
Sono stato al Big Four e al Gods, supporto il metal. Ma anche no.
08/09/2011
Live Report
ANATHEMA + RIVERSIDE + METHODICA
Prog Days, Veruno, 03/09/2011
24/07/2011
Live Report
METALCAMP
# 2 - Tolmin, Slovenia, 11-17/07/2011
23/07/2011
Live Report
METALCAMP
# 1 - Tolmin, Slovenia, 11-17/07/2011
16/07/2011
Live Report
METAL VALLEY
Area Expo, Rossiglione (GE), 10/07/2011
11/07/2011
Articolo
IL METAL E IL SUBLIME
Come le copertine diventano Arte
04/07/2011
Articolo
METALCAMP
I segreti del successo
01/07/2011
Articolo
SPECIALE METALLIZED
Buon compleanno, webzine!
25/06/2011
Live Report
GODS OF METAL
Arena Fiera Milano, Rho (MI), 22/06/2011
04/06/2011
Articolo
METALLICA
Passato e futuro di una leggenda in cerca di se stessa
05/05/2011
Articolo
NU METAL
Cenni sulla storia del genere
23/04/2011
Articolo
PROTOMETAL
Ciò che c'era prima del metal
18/04/2011
Live Report
BLACK LAKE METAL FEST con ALCEST ed altri
Carlito's Way, Retorbido (PV), 10/04/2011
27/02/2011
Articolo
HEAVY METAL
Il trentesimo anniversario del film
18/02/2011
Articolo
STORIA DELL’INFORMAZIONE METAL
# 2 - Le riviste e le webzine
31/01/2011
Articolo
STORIA DELL’INFORMAZIONE METAL
# 1 - Le fanzine, riviste cartacee amatoriali
05/01/2011
Articolo
METAL E DEPRESSIONE
La musica come cura per l'animo
10/08/2010
Articolo
LOTTARE A RITMO DI HEAVY METAL
Il wrestling e la sua musica
21/07/2010
Articolo
EPICUS, ITALICUS, METALLICUS
Breve cronologia dell'epic italiano
14/07/2010
Articolo
METAL E MEDIOEVO
Un viaggio alla scoperta delle nostre radici
30/06/2010
Articolo
SPECIALE METALLIZED
Ad un anno dal nuovo inizio
09/06/2010
Articolo
LE CRONACHE DI METALLIVED
# 2 - Vivere la realtà
17/04/2010
Articolo
LE CRONACHE DI METALLIVED
# 1 - Vivere il sogno
07/04/2010
Articolo
METALLICA
Kirk Hammett - La biografia
03/04/2010
Articolo
METALLICA
Lars Ulrich - La biografia
15/03/2010
Articolo
METALLICA
James Hetfield - La biografia, parte 2
08/03/2010
Articolo
METALLICA
James Hetfield - La biografia, parte 1
01/03/2010
Articolo
METALLICA
Robert Trujillo - La biografia
10/02/2010
Articolo
METALLICA
Cliff Burton - Indimenticabile
01/02/2010
Articolo
METALLICA
Monografia, #2: Il successo mondiale
17/01/2010
Intervista
CALABRIAN METAL INFERNO
Vivere l'underground
16/01/2010
Live Report
CALABRIAN METAL INFERNO
Voglia di riscatto
11/01/2010
Articolo
METALLICA
Monografia, #1 - Alla ricerca di un sogno
22/12/2009
Live Report
METAL MEATING
E Roma s'accese di Metal...
16/11/2009
Articolo
DEMETRIO STRATOS
Cantare il mito
28/10/2009
Intervista
SCAR SYMMETRY
La dimensione oscura
29/09/2009
Live Report
TOTAL METAL FESTIVAL 2009
Una grande giornata metallica a Bari
16/09/2009
Live Report
NIHIL EXTREME METAL FEST 09
Il resoconto della sesta edizione
14/09/2009
Articolo
METALLIZED IN MYSPACE
Alla conquista della rete!
06/07/2009
Live Report
GODS OF METAL
Stadio Brianteo, Monza, 28/06/2009
03/07/2009
Live Report
GODS OF METAL
Stadio Brianteo, Monza, 27/06/2009
03/07/2009
Articolo
UN NUOVO INIZIO PER METALLIZED
Note di servizio
30/06/2009
Live Report
METALLICA + LAMB OF GOD + MASTODON
Palalottomatica, Roma, 24/06/2009
28/09/2008
Live Report
TOTAL METAL FESTIVAL 2008
Unbreakable
10/09/2008
Articolo
TOTAL METAL FESTIVAL 2008
Questo Festival non s'ha da fare...
28/06/2008
Intervista
SCAR SYMMETRY
Parla Christian Alvestam
13/03/2008
Live Report
ITALIAN GODS OF METAL
Alcatraz, Milano, 02/03/2008
29/09/2007
Live Report
TOTAL METAL FESTIVAL 2007
Una giornata a Bari
29/06/2007
Live Report
GODS OF METAL
Idroscalo, Milano, 02/06/2007
29/06/2007
Live Report
GODS OF METAL
Idroscalo, MIlano, 03/06/2007
09/02/2007
Live Report
METALCORE ASSAULT
La data di Milano
11/01/07
Articolo
METALLIZED
Poll 2006 - Il resoconto di un grande anno
16/10/2006
Live Report
METAL DISORDER 2006
Una giornata a Milano
11/10/2006
Live Report
TOTAL METAL FESTIVAL 2006
Una giornata a Bari
15/07/2006
Live Report
GODS OF METAL
Idroscalo, Milano, 04/06/2006
15/07/2006
Live Report
GODS OF METAL
Idroscalo, Milano, 03/06/2006
21/06/2005
Live Report
GODS OF METAL
Arena Parco Nord, Bologna, 11/06/2005
17/09/2004
Live Report
VALPOLICELLA METAL FEST 2004
Verona, 22-24-25/07/2004
04/07/2004
Live Report
METALLICA + SLIPKNOT + LOSTPROPHETS
Stadio Euganeo, Padova, 29/06/2004
25/06/2004
Live Report
GODS OF METAL
Arena Parco Nord, Bologna, 05-06/06/2004
15/11/2003
Live Report
METALLICA + GODSMACK
Palamalaguti, Bologna, 11/12/2003
15/03/2003
Articolo
IL METALLARO
PARTE 1 - Un'analisi generale
10/04/2003
Articolo
IL METAL
Un'analisi generale
19/03/2003
Articolo
IL METALLARO
PARTE 2 - Diventarlo e seguire la fede
 
ALTRE NOTIZIE
22/11/2017 - 11:19
MET: firmano per la Bitterpill Music
21/11/2017 - 13:21
BAPHOMET`S BLOOD: il 23 dicembre in provincia di Teramo
21/11/2017 - 10:09
METALLIZED: online le playlist con heavy metal italiano, Satyricon e molto altro!
17/11/2017 - 07:15
FATES WARNING: a gennaio le ristampe di 'Parallels' e 'Perfect Symmetry'
15/11/2017 - 13:40
METALLIZED: online le playlist sul nostro Spotify!
09/11/2017 - 09:31
METALLIZED: problema momentaneo con il forum
07/11/2017 - 12:34
METALLIZED: online le playlist con Moonspell, Pink Floyd..e molto altro!
31/10/2017 - 11:46
METALLIZED: pubblicate le nuove playlist sul nostro canale Spotify!
28/10/2017 - 12:07
EINDHOVEN METAL MEETING: i My Dying Bride sostituiti dai Dark Tranquillity
24/10/2017 - 16:39
METALITE: ascolta la nuova ''Purpose of life''
ULTIME NOTIZIE
22/11/2017 - 15:16
GOATWHORE: disponibile un brano inedito
22/11/2017 - 13:02
LIONE-CONTI: i dettagli del disco di debutto, guarda un video
22/11/2017 - 12:12
KILLING GANDHI: firmano per la Massacre Records, nuovo album a febbraio
22/11/2017 - 12:08
BURIAL HORDES: nuovo album nel 2018, ecco il titolo e la copertina
22/11/2017 - 11:50
GREYFELL: a gennaio il nuovo album
22/11/2017 - 11:46
GENUS ORDINIS DEI: il 14 dicembre al Traffic di Roma
22/11/2017 - 11:43
AMENRA: insieme ai Boris per tre date in Italia
22/11/2017 - 11:36
INDACO: il 24 novembre a Busto Arsizio
22/11/2017 - 11:24
IN.SI.DIA: questo sabato in provincia di Varese
22/11/2017 - 11:08
DSEASE: a dicembre debuttano con 'Rotten Dreams'
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     